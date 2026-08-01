Выставка о цирке в Центре искусств и технологий Русского музея

С 25 мая в Центре искусств и технологий Русского музея, расположенном в Западном павильоне Михайловского замка, открывается уникальная выставка «Цирк Г.А.В. Траугот». Экспозиция включает более 150 произведений династии художников семьи Траугот, посвящённых живой тематике цирка. Интересно, что большинство из них ранее никогда не выставлялись.

Произведения, вдохновленные цирком

На выставке будет представлена обширная коллекция, где вы сможете увидеть работы Г.А.В. Траугот, отражающие цирковую тему. Здесь можно найти зарисовки с натуры, созданные Александром Трауготом в 1940-х годах, а также масштабные проекты книжных иллюстраций, выполненные всей семьёй художников.

Цирковые мотивы являются своего рода «бродячими сюжетами» в творчестве семьи Траугот. Они мелькают как в специализированных изданиях, так и на страницах других литературных произведений, наполняя живопись и графику яркими образами. Особенно стоит отметить смысловой центр экспозиции — иллюстрации к повести Елены Кршижановской «Человек решает сам», где главный герой находит своё место в цирковом мире.

Необычные находки и редкие экспонаты

Изюминкой выставки станут эскизы к утерянным иллюстрациям к детскому произведению «Цирк» Самуила Маршака, над которыми работали не только братья Александр и Валерий, но и их отец Георгий Траугот. Также посетители смогут увидеть линогравюры из не вышедшей разрезной книги «Забавные клоуны», а также знаменитые иллюстрации к сказкам Ганса Христиана Андерсена и фарфоровые скульптуры.

Мультимедиа и специальные мероприятия

К выставке разработана обширная мультимедийная программа. Посетители смогут насладиться анимацией с работами Г.А.В. Трауготов, сыграть в аркадную игру по мотивам произведений семьи и увидеть мэппинг фарфоровых росписей. Кроме того, выставка приурочена к 95-летию Александра Траугота, последнего представителя творческой династии.

В специальных залах экспозиции будут показаны фильмы-интервью, в которых сам художник делится своими воспоминаниями и размышлениями о цирке. Это уникальная возможность не только увидеть искусство, но и узнать его предысторию из первых уст.