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Цирк Г.А.В. Траугот
Киноафиша Цирк Г.А.В. Траугот

Цирк Г.А.В. Траугот

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О выставке

Выставка о цирке в Центре искусств и технологий Русского музея

С 25 мая в Центре искусств и технологий Русского музея, расположенном в Западном павильоне Михайловского замка, открывается уникальная выставка «Цирк Г.А.В. Траугот». Экспозиция включает более 150 произведений династии художников семьи Траугот, посвящённых живой тематике цирка. Интересно, что большинство из них ранее никогда не выставлялись.

Произведения, вдохновленные цирком

На выставке будет представлена обширная коллекция, где вы сможете увидеть работы Г.А.В. Траугот, отражающие цирковую тему. Здесь можно найти зарисовки с натуры, созданные Александром Трауготом в 1940-х годах, а также масштабные проекты книжных иллюстраций, выполненные всей семьёй художников.

Цирковые мотивы являются своего рода «бродячими сюжетами» в творчестве семьи Траугот. Они мелькают как в специализированных изданиях, так и на страницах других литературных произведений, наполняя живопись и графику яркими образами. Особенно стоит отметить смысловой центр экспозиции — иллюстрации к повести Елены Кршижановской «Человек решает сам», где главный герой находит своё место в цирковом мире.

Необычные находки и редкие экспонаты

Изюминкой выставки станут эскизы к утерянным иллюстрациям к детскому произведению «Цирк» Самуила Маршака, над которыми работали не только братья Александр и Валерий, но и их отец Георгий Траугот. Также посетители смогут увидеть линогравюры из не вышедшей разрезной книги «Забавные клоуны», а также знаменитые иллюстрации к сказкам Ганса Христиана Андерсена и фарфоровые скульптуры.

Мультимедиа и специальные мероприятия

К выставке разработана обширная мультимедийная программа. Посетители смогут насладиться анимацией с работами Г.А.В. Трауготов, сыграть в аркадную игру по мотивам произведений семьи и увидеть мэппинг фарфоровых росписей. Кроме того, выставка приурочена к 95-летию Александра Траугота, последнего представителя творческой династии.

В специальных залах экспозиции будут показаны фильмы-интервью, в которых сам художник делится своими воспоминаниями и размышлениями о цирке. Это уникальная возможность не только увидеть искусство, но и узнать его предысторию из первых уст.

Купить билет на выставка Цирк Г.А.В. Траугот

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В других городах
Август
19 августа среда
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8
20 августа четверг
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8
21 августа пятница
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8
22 августа суббота
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8
23 августа воскресенье
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8
24 августа понедельник
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8
25 августа вторник
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8
26 августа среда
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8
27 августа четверг
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8
28 августа пятница
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8
29 августа суббота
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8
30 августа воскресенье
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8
31 августа понедельник
09:00
Западный павильон Михайловского замка Санкт-Петербург, Инженерная, 8

Фотографии

Цирк Г.А.В. Траугот Цирк Г.А.В. Траугот Цирк Г.А.В. Траугот Цирк Г.А.В. Траугот Цирк Г.А.В. Траугот Цирк Г.А.В. Траугот

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