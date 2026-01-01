Спектакль Цирк Филатовых

Цирк Филатовых в Омске

Народная артистка РФ, прима Российского цирка — Татьяна Филатова и Российская государственная цирковая компания представляют абсолютно новый, яркий спектакль с участием молодых талантливых артистов.

Сегодня современное шоу Филатовых является одним из самых посещаемых цирковых представлений в стране. Уникальные трюки, редкие экзотические животные и неповторимый шарм, присущий легендарной династии, ждут зрителей.

Зрелищное цирковое шоу

Сюжетная линия спектакля раскрывает для зрителя настоящие сюрпризы, которые станут известны только в самом финале. Артисты подарят вам 150 минут незабываемых эмоций!

Юбилейное событие

В рамках юбилейного тура 2024 года династия Филатовых отмечает 185 лет с момента основания — это одна из самых прославленных фамилий в мировом цирке. Артисты Филатовы продолжают удивлять даже самых искушенных зрителей.

Номера спектакля

Вот уже 5-е поколение династии — Александр и Валентина Филатовы, вместе с талантливыми артистами, представят вашему вниманию поистине невероятные номера:

Легендарный аттракцион «Медвежий цирк» в исполнении обладателя золотой награды на Международном фестивале циркового искусства 2020 года Александра Филатова, где на манеже выступят15 хищников!

Жонглер-велофигурист, которого нет больше нигде в России.

Завораживающая иллюзионная постановка «Семейка магов».

Воздушные гимнасты, исполняющие акробатические номера без страховки.

Редкие экзотические животные: розовые пеликаны, верблюды, ламы и дикобразы.

Арктические лайки, забавные пони и южноамериканские носухи.

Захватывающее «американское колесо смелости».

Силовые акробаты на «русской палке».

Акробатическая пара в стиле уличного цирка «Бродяги с Бродвея».

Этот грандиозный спектакль ожидает зрителей в нашем регионе впервые! Кроме того, вы сможете насладиться уникальной комической репризой в исполнении харизматичной клоунской группы, в которой будет прыгать единственная в мире собака-рекордсмен с 6-метровой высоты!

Современные технологии

Программа сопровождается самым современным световым и лазерным оформлением, большими светодиодными экранами, декорациями и собственным шоу-балетом.

Художественный руководитель спектакля — легендарная дрессировщица, Народная артистка России Татьяна Филатова.