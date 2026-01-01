Спектакль Цирк Филатовых

Народная артистка РФ, прима Российского цирка — Татьяна Филатова и Российская государственная цирковая компания представляют абсолютно новый, яркий спектакль с участием молодых талантливых артистов.
Сегодня современное шоу Филатовых является одним из самых посещаемых цирковых представлений в стране. Уникальные трюки, редкие экзотические животные и неповторимый шарм, присущий легендарной династии, ждут зрителей.
Сюжетная линия спектакля раскрывает для зрителя настоящие сюрпризы, которые станут известны только в самом финале. Артисты подарят вам 150 минут незабываемых эмоций!
В рамках юбилейного тура 2024 года династия Филатовых отмечает 185 лет с момента основания — это одна из самых прославленных фамилий в мировом цирке. Артисты Филатовы продолжают удивлять даже самых искушенных зрителей.
Вот уже 5-е поколение династии — Александр и Валентина Филатовы, вместе с талантливыми артистами, представят вашему вниманию поистине невероятные номера:
Этот грандиозный спектакль ожидает зрителей в нашем регионе впервые! Кроме того, вы сможете насладиться уникальной комической репризой в исполнении харизматичной клоунской группы, в которой будет прыгать единственная в мире собака-рекордсмен с 6-метровой высоты!
Программа сопровождается самым современным световым и лазерным оформлением, большими светодиодными экранами, декорациями и собственным шоу-балетом.
Художественный руководитель спектакля — легендарная дрессировщица, Народная артистка России Татьяна Филатова.