Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Цирк для всех. Цирковой интенсив. Первый поток

Спектакль Цирк для всех. Цирковой интенсив. Первый поток

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Летние интенсивы «Цирк для всех»

Приглашаем детей в возрасте от 7 до 15 лет на уникальные летние интенсивы по цирковой акробатике и жонглированию. Программа «Цирк для всех» предлагает юным зрителям и участникам возможность познакомиться с удивительным миром циркового искусства.

На занятиях по акробатике дети освоят акробатические трюки, что не только повысит их физическую подготовку, но и поможет развить силу и ловкость. Жонглирование, в свою очередь, улучшит координацию движений и мелкую моторику рук. Тренировки будут сопровождаться просмотром обучающих фильмов и видеосюжетов о легендах цирка, таких как известные отечественные и зарубежные акробаты и жонглеры.

Цирковая акробатика: 7 июля — 18 июля

Программа включает:

  • Общую физическую подготовку
  • Базовую растяжку
  • Изучение цирковых акробатических трюков и поддержек

Цирковое и спортивное жонглирование: 21 июля — 1 августа

Программа включает:

  • Общую физическую подготовку
  • Базовую растяжку плечевого пояса
  • Изучение элементов спортивного и циркового жонглирования

Не упустите возможность окунуться в мир циркового искусства и развить уникальные навыки, которые пригодятся на всей жизни!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше