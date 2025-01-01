Спектакль Цирк для всех. Цирковой интенсив. Второй поток

Летние интенсивы «Цирк для всех»

Приглашаем детей в возрасте от 7 до 15 лет на уникальные летние интенсивы по цирковой акробатике и жонглированию. Программа «Цирк для всех» предлагает юным зрителям и участникам возможность познакомиться с удивительным миром циркового искусства.

На занятиях по акробатике дети освоят акробатические трюки, что не только повысит их физическую подготовку, но и поможет развить силу и ловкость. Жонглирование, в свою очередь, улучшит координацию движений и мелкую моторику рук. Тренировки будут сопровождаться просмотром обучающих фильмов и видеосюжетов о легендах цирка, таких как известные отечественные и зарубежные акробаты и жонглеры.

Цирковая акробатика: 7 июля — 18 июля

Программа включает:

Общую физическую подготовку

Базовую растяжку

Изучение цирковых акробатических трюков и поддержек

Цирковое и спортивное жонглирование: 21 июля — 1 августа

Программа включает:

Общую физическую подготовку

Базовую растяжку плечевого пояса

Изучение элементов спортивного и циркового жонглирования

Не упустите возможность окунуться в мир циркового искусства и развить уникальные навыки, которые пригодятся на всей жизни!