Цирк Демидовых
Киноафиша Цирк Демидовых

Спектакль Цирк Демидовых

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Международное цирковое шоу Демидовых в Нижнем Новгороде

Приглашаем зрителей на незабываемое международное цирковое шоу Демидовых! В этом захватывающем представлении участвуют артисты из дружественных стран и стран БРИКС, которые порадуют вас своими уникальными номерными выступлениями.

Яркие номера и эксклюзивные аттракционы

В программе шоу вас ждут:

  • Экстравагантный эквадорский четырёхгранный семафор;
  • Групповой номер южноамериканских эквилибристов-канатоходцев;
  • Завораживающее представление барабанщиц из Бразилии;
  • Канатоходцы на высоте 10 метров без страховки — смелость, которую стоит увидеть!

Уникальные трюки и рекорды

Не пропустите единственный в России аттракцион «Царь пушка» — «Человек-ядро». Этот трюк может выполнить лишь 20 человек в мире, и наш артист — один из них!

Кроме того, зрителей ожидает захватывающее шоу с горящим всадником и талантливым шоу-балетом. Уникальный номер «Шар смелости», попавший в книгу рекордов Гиннеса, порадует зрителей рекордным количеством мотокаскадёров.

Детские билеты

Обратите внимание: дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Дети до 3 лет могут посетить шоу бесплатно, но без предоставления отдельного места.

Не упустите возможность стать частью этого яркого и запоминающегося циркового представления!

Купить билет на спектакль Цирк Демидовых

Октябрь
9 октября четверг
18:30
Цирк-шапито Демидовых Нижний Новгород, Коминтерна, 11, гипермаркет «Лента»
от 1000 ₽
10 октября пятница
18:30
Цирк-шапито Демидовых Нижний Новгород, Коминтерна, 11, гипермаркет «Лента»
от 1000 ₽
11 октября суббота
13:00
Цирк-шапито Демидовых Нижний Новгород, Коминтерна, 11, гипермаркет «Лента»
от 1000 ₽
17:00
Цирк-шапито Демидовых Нижний Новгород, Коминтерна, 11, гипермаркет «Лента»
от 1000 ₽
12 октября воскресенье
13:00
Цирк-шапито Демидовых Нижний Новгород, Коминтерна, 11, гипермаркет «Лента»
от 1000 ₽
17:00
Цирк-шапито Демидовых Нижний Новгород, Коминтерна, 11, гипермаркет «Лента»
от 1000 ₽
15 октября среда
18:30
Цирк-шапито Демидовых Нижний Новгород, Коминтерна, 11, гипермаркет «Лента»
от 1000 ₽
16 октября четверг
18:30
Цирк-шапито Демидовых Нижний Новгород, Коминтерна, 11, гипермаркет «Лента»
от 1000 ₽
17 октября пятница
18:30
Цирк-шапито Демидовых Нижний Новгород, Коминтерна, 11, гипермаркет «Лента»
от 1000 ₽
18 октября суббота
13:00
Цирк-шапито Демидовых Нижний Новгород, Коминтерна, 11, гипермаркет «Лента»
от 1000 ₽
17:00
Цирк-шапито Демидовых Нижний Новгород, Коминтерна, 11, гипермаркет «Лента»
от 1000 ₽

Фотографии

Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых Цирк Демидовых

