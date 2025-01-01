Спектакль Цирк Демидовых

Международное цирковое шоу Демидовых в Нижнем Новгороде

Приглашаем зрителей на незабываемое международное цирковое шоу Демидовых! В этом захватывающем представлении участвуют артисты из дружественных стран и стран БРИКС, которые порадуют вас своими уникальными номерными выступлениями.

Яркие номера и эксклюзивные аттракционы

В программе шоу вас ждут:

Экстравагантный эквадорский четырёхгранный семафор;

Групповой номер южноамериканских эквилибристов-канатоходцев;

Завораживающее представление барабанщиц из Бразилии;

Канатоходцы на высоте 10 метров без страховки — смелость, которую стоит увидеть!

Уникальные трюки и рекорды

Не пропустите единственный в России аттракцион «Царь пушка» — «Человек-ядро». Этот трюк может выполнить лишь 20 человек в мире, и наш артист — один из них!

Кроме того, зрителей ожидает захватывающее шоу с горящим всадником и талантливым шоу-балетом. Уникальный номер «Шар смелости», попавший в книгу рекордов Гиннеса, порадует зрителей рекордным количеством мотокаскадёров.

Детские билеты

Обратите внимание: дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Дети до 3 лет могут посетить шоу бесплатно, но без предоставления отдельного места.

Не упустите возможность стать частью этого яркого и запоминающегося циркового представления!