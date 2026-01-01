Ледяная колдунья Фриза совершила злодейство вселенского масштаба — она заморозила и разбила «Волшебные часы времени». Осколки разлетелись по всему миру, и ход времени остановился. Если их не собрать и не запустить часы вновь, Новый Год не наступит.
Дед Мороз не справится один! Ему на помощь приходят зимние волшебники со всего света:
Чтобы собрать осколки «Волшебных часов», зимним волшебникам и зрителям понадобятся знания, смекалка, смелость и наблюдательность. Все участники шоу станут членами Лиги зимних волшебников — защитниками добра, радости и справедливости!
В финале «Волшебные часы» пробьют двенадцать, зажгутся огни на елке, и Новый Год наступит торжественно и волшебно.
Фирменный подарок (990 рублей) можно приобрести отдельно. В него входят:
Подарки можно получить в фойе до и после шоу. Количество ограничено!
Подарите ребенку незабываемый праздник!