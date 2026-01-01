Спасение Нового Года

Ледяная колдунья Фриза совершила злодейство вселенского масштаба — она заморозила и разбила «Волшебные часы времени». Осколки разлетелись по всему миру, и ход времени остановился. Если их не собрать и не запустить часы вновь, Новый Год не наступит.

Команда зимних волшебников

Дед Мороз не справится один! Ему на помощь приходят зимние волшебники со всего света:

Шэньдань Лаочжен (Китай)

Фея Бефана (Италия)

Санта Клаус (США)

Чысхаан (Якутия)

Царица Лакшми (Индия)

Ежишек (Чехия)

Испытания для зрителей

Чтобы собрать осколки «Волшебных часов», зимним волшебникам и зрителям понадобятся знания, смекалка, смелость и наблюдательность. Все участники шоу станут членами Лиги зимних волшебников — защитниками добра, радости и справедливости!

Финал шоу

В финале «Волшебные часы» пробьют двенадцать, зажгутся огни на елке, и Новый Год наступит торжественно и волшебно.

Что вас ждет на шоу

Зимние волшебники из разных стран

Зрелищные цирковые номера

Интерактив, зажигательные песни и танцы

Масштабные театральные эффекты

Яркие костюмы, декорации и оригинальная музыка

Более 20 сказочных героев

Детали мероприятия

Возрастная рекомендация: от 3 до 14 лет

Продолжительность спектакля: 70 минут без антракта

Дети до 4 лет проходят бесплатно без отдельного места

Новогодний подарок

Фирменный подарок (990 рублей) можно приобрести отдельно. В него входят:

Настольные игры («Домашний театр», «Новогодний лабиринт», «МЕМОРИ»)

200 г вкусных конфет

Развивающая книжка (22 страницы)

Карандаш-трансформер

Набор акватату

Светящийся попрыгунчик

Неоновые браслеты (2 шт.)

Скрепыши (3 шт.)

Сувениры от партнеров

Подарки можно получить в фойе до и после шоу. Количество ограничено!

Подарите ребенку незабываемый праздник!