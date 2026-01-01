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Цирк Деда Мороза: Лига зимних волшебников
Киноафиша Цирк Деда Мороза: Лига зимних волшебников

Спектакль Цирк Деда Мороза: Лига зимних волшебников

Постановка
Измайлово 0+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Спасение Нового Года

Ледяная колдунья Фриза совершила злодейство вселенского масштаба — она заморозила и разбила «Волшебные часы времени». Осколки разлетелись по всему миру, и ход времени остановился. Если их не собрать и не запустить часы вновь, Новый Год не наступит.

Команда зимних волшебников

Дед Мороз не справится один! Ему на помощь приходят зимние волшебники со всего света:

  • Шэньдань Лаочжен (Китай)
  • Фея Бефана (Италия)
  • Санта Клаус (США)
  • Чысхаан (Якутия)
  • Царица Лакшми (Индия)
  • Ежишек (Чехия)

Испытания для зрителей

Чтобы собрать осколки «Волшебных часов», зимним волшебникам и зрителям понадобятся знания, смекалка, смелость и наблюдательность. Все участники шоу станут членами Лиги зимних волшебников — защитниками добра, радости и справедливости!

Финал шоу

В финале «Волшебные часы» пробьют двенадцать, зажгутся огни на елке, и Новый Год наступит торжественно и волшебно.

Что вас ждет на шоу

  • Зимние волшебники из разных стран
  • Зрелищные цирковые номера
  • Интерактив, зажигательные песни и танцы
  • Масштабные театральные эффекты
  • Яркие костюмы, декорации и оригинальная музыка
  • Более 20 сказочных героев

Детали мероприятия

  • Возрастная рекомендация: от 3 до 14 лет
  • Продолжительность спектакля: 70 минут без антракта
  • Дети до 4 лет проходят бесплатно без отдельного места

Новогодний подарок

Фирменный подарок (990 рублей) можно приобрести отдельно. В него входят:

  • Настольные игры («Домашний театр», «Новогодний лабиринт», «МЕМОРИ»)
  • 200 г вкусных конфет
  • Развивающая книжка (22 страницы)
  • Карандаш-трансформер
  • Набор акватату
  • Светящийся попрыгунчик
  • Неоновые браслеты (2 шт.)
  • Скрепыши (3 шт.)
  • Сувениры от партнеров

Подарки можно получить в фойе до и после шоу. Количество ограничено!

Подарите ребенку незабываемый праздник!

Фотографии

Цирк Деда Мороза: Лига зимних волшебников
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