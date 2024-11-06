Спектакль Цирк Деда Мороза. Лига зимних волшебников

Новогоднее шоу: Дед Мороз и волшебники со всего мира спасают праздник

Накануне Нового года свершилось ужасное злодейство: Ледяная колдунья Фриза заморозила и разрушила «Волшебные часы времени», без которых ход времени остановлен. Осколки часов разлетелись по всему миру, и если их не собрать и не запустить вновь, Новый год не наступит. Спасение праздника — задача вселенского масштаба, и на помощь Деду Морозу приходят зимние волшебники со всех уголков мира: Шэньдань Лаочжен из Китая, Фея Бефана из Италии, Санта Клаус из США, Чысхаан из Якутии, Царица Лакшми из Индии и Ежишек из Чехии.

Интерактив с юными зрителями

Чтобы собрать осколки волшебных часов и вернуть Новый год, зимним волшебникам и юным зрителям потребуются знания, смекалка, решительность и наблюдательность. Маленькие зрители становятся активными участниками представления, помогая героям преодолевать испытания и спасать праздник. В конце, когда «Волшебные часы» наконец собраны и пробивают двенадцать раз, ёлка загорается огнями, и Новый год наступает!

Программа

Это 70-минутное шоу обещает яркие и незабываемые впечатления:

Море интерактива с юными зрителями, зажигательные песни и танцы.

с юными зрителями, зажигательные песни и танцы. Цирковые номера с участием бесстрашных гимнастов и акробатов.

с участием бесстрашных гимнастов и акробатов. Красочные костюмы и декорации , оригинальное музыкальное оформление.

, оригинальное музыкальное оформление. Современные видео и световые эффекты, создающие калейдоскоп волшебных моментов.

Каждый маленький зритель становится членом Лиги зимних волшебников, которая защищает идеалы добра и справедливости, мир и радость на нашей планете.