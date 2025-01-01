Меню
Цирк да и только!
Киноафиша Цирк да и только!

Спектакль Цирк да и только!

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Цирк да и только! Представление в одном действии для детей и взрослых

Спектакль обещает быть очень весёлым, музыкальным и интерактивным. Здесь вас ждёт море фокусов, превращений и весёлых кукол, которые наполнят зал фантазией и выдумкой!

Захватывающее интерактивное шоу

Актёры будут появляться на сцене, словно из-под земли, а куклы самостоятельно заговорят со зрителями. Каждый из присутствующих в зале сможет познакомиться с удивительными персонажами, например, с дрессированной кастрюлей. Более того, зрители будут иметь возможность подержать их в руках!

Любой желающий сможет выйти на сцену и ощутить, что значит быть настоящим артистом. А в завершение артисты поделятся своим самым большим секретом! Они покажут, как в домашних условиях изготовить настоящее приведение. Как говорил Карлсон, «дикое, но симпатичное!»

Гарантия смеха и творчества

Скучно не будет ни детям, ни взрослым – это проверено очень много раз! Гарантируется целый час смеха и удовольствия.

Спектакль вдохновляет детей на творчество и развивает их фантазию. Он получил высокие оценки методистов и психологов, а также побывал в 26 странах мира, завоевав несколько главных призов на международных фестивалях, а также множество наград за высокое мастерство исполнения.

Если вы готовы смеяться и аплодировать целый час без перерыва, то этот спектакль точно для вас!

Полезная информация для зрителей

Продолжительность: 1 час. Рекомендуемый возраст: 6+.

Обращаем ваше внимание, что в театре на детских спектаклях действует специальная рассадка: ряды 1-6 предназначены для юных зрителей, а ряды 7-10 – для взрослых.

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
12:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 800 ₽
5 января понедельник
12:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 800 ₽

