Спектакль Цирк да и только!

Спектакль обещает быть очень весёлым, музыкальным и интерактивным. Здесь вас ждёт море фокусов, превращений и весёлых кукол, которые наполнят зал фантазией и выдумкой!
Актёры будут появляться на сцене, словно из-под земли, а куклы самостоятельно заговорят со зрителями. Каждый из присутствующих в зале сможет познакомиться с удивительными персонажами, например, с дрессированной кастрюлей. Более того, зрители будут иметь возможность подержать их в руках!
Любой желающий сможет выйти на сцену и ощутить, что значит быть настоящим артистом. А в завершение артисты поделятся своим самым большим секретом! Они покажут, как в домашних условиях изготовить настоящее приведение. Как говорил Карлсон, «дикое, но симпатичное!»
Скучно не будет ни детям, ни взрослым – это проверено очень много раз! Гарантируется целый час смеха и удовольствия.
Спектакль вдохновляет детей на творчество и развивает их фантазию. Он получил высокие оценки методистов и психологов, а также побывал в 26 странах мира, завоевав несколько главных призов на международных фестивалях, а также множество наград за высокое мастерство исполнения.
Если вы готовы смеяться и аплодировать целый час без перерыва, то этот спектакль точно для вас!
Продолжительность: 1 час. Рекомендуемый возраст: 6+.
Обращаем ваше внимание, что в театре на детских спектаклях действует специальная рассадка: ряды 1-6 предназначены для юных зрителей, а ряды 7-10 – для взрослых.