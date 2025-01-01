Спектакль Цирк «Белиссимо». Шоу морских животных

Цирк в Екатеринбурге «Белиссимо»: Уникальное шоу морских животных

Приготовьтесь к незабываемому вечеру в цирке «Белиссимо», где вас ждет увлекательное шоу для всей семьи! Под загадочным куполом цирка вас встретят очаровательные морские животные и невероятные артисты.

Звезды программы

Норд, Жорик и Чупа – настоящие мастера акробатики и настоящие любимцы публики. Зажигательный антипод – яркое представление, которое заставит зрителей смеяться и удивляться.

– яркое представление, которое заставит зрителей смеяться и удивляться. Озорные обезьянки – вытворяют такие проделки, что заливаются смехом даже самые серьезные зрители.

– вытворяют такие проделки, что заливаются смехом даже самые серьезные зрители. Силовые эквилибристы – демонстрируют потрясающие номеры с элементами силы и баланса.

– демонстрируют потрясающие номеры с элементами силы и баланса. Клоун Зурик – безудержный весельчак, который добавит в шоу веселую нотку и обаяние.

Для всей семьи

Цирковое искусство – это не только акробатические трюки, но и талант общения артистов с животными. Морские котики, участвующие в шоу, проходят специальное обучение и умеют выполнять сложные номера под руководством опытных тренеров.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное и иногда забавное представление! Цирк «Белиссимо» ждет вас с открытыми дверями для всей семьи!