Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цирк «Белиссимо». Шоу морских животных
Киноафиша Цирк «Белиссимо». Шоу морских животных

Спектакль Цирк «Белиссимо». Шоу морских животных

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Цирк в Екатеринбурге «Белиссимо»: Уникальное шоу морских животных

Приготовьтесь к незабываемому вечеру в цирке «Белиссимо», где вас ждет увлекательное шоу для всей семьи! Под загадочным куполом цирка вас встретят очаровательные морские животные и невероятные артисты.

Звезды программы

  • Морские котики Норд, Жорик и Чупа – настоящие мастера акробатики и настоящие любимцы публики.
  • Зажигательный антипод – яркое представление, которое заставит зрителей смеяться и удивляться.
  • Озорные обезьянки – вытворяют такие проделки, что заливаются смехом даже самые серьезные зрители.
  • Силовые эквилибристы – демонстрируют потрясающие номеры с элементами силы и баланса.
  • Клоун Зурик – безудержный весельчак, который добавит в шоу веселую нотку и обаяние.

Для всей семьи

Цирковое искусство – это не только акробатические трюки, но и талант общения артистов с животными. Морские котики, участвующие в шоу, проходят специальное обучение и умеют выполнять сложные номера под руководством опытных тренеров.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное и иногда забавное представление! Цирк «Белиссимо» ждет вас с открытыми дверями для всей семьи!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 13 сентября
Цирк-шапито Екатеринбург, просп. Космонавтов, 102а
17:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 14 сентября
Цирк-шапито Екатеринбург, просп. Космонавтов, 102а
15:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 20 сентября
Цирк-шапито Екатеринбург, просп. Космонавтов, 102а
17:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 21 сентября
Цирк-шапито Екатеринбург, просп. Космонавтов, 102а
15:00 от 1000 ₽

Фотографии

Цирк «Белиссимо». Шоу морских животных Цирк «Белиссимо». Шоу морских животных Цирк «Белиссимо». Шоу морских животных Цирк «Белиссимо». Шоу морских животных Цирк «Белиссимо». Шоу морских животных Цирк «Белиссимо». Шоу морских животных

В ближайшие дни

Орфей и Эвридика
12+
Опера
Орфей и Эвридика
31 октября в 19:00 Космос
от 2000 ₽
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
15 февраля в 17:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1500 ₽
Щелкунчик
0+
Балет Детский
Щелкунчик
10 декабря в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше