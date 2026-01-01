Спектакль Цирк Актион «Родники»

Цирк АКТИОН привносит новые эмоции в Новосибирск

Цирк-шапито АКТИОН снова радует зрителей в Новосибирске с уникальной программой, полнющей захватывающими номерами и яркими выступлениями артистов! Это не просто спектакль, а настоящий праздник для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное для себя.

Новая программа

В новой программе цирка представлены самые удивительные номера: акробаты, жонглеры и прекрасные животные. Спектакль обещает море положительных эмоций и хорошее настроение.

Семейная атмосфера

Цирк АКТИОН создает атмосферу уюта и веселья. Это отличная возможность провести время с близкими, насладиться искусства исполнения и совместно порадоваться чудесам, которые происходят на арене.

Не упустите шанс!

Приходите в цирк АКТИОН и станьте частью этого яркого зрелища! Ожидаем вас на представлениях — вам точно запомнится исполнение уникальных трюков и артистическое мастерство наших актеров.