Circus ex machina
Circus ex machina

Спектакль Circus ex machina

Постановка
Упсала-Цирк 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль об инженерном деле «Circus ex machina» в Упсала-цирке

Инженеры и цирковые артисты — что может получиться, если попытаться объединить эти две вселенные? Премьера спектакля «Circus ex machina» представляет собой совместный эксперимент инженерной компании ОКАН и команды Упсала-Цирка.

Идея этого проекта началась с простого вопроса: «А что если сделать спектакль об инженерном деле?» В ходе поисков стало ясно, что инженерия — это не только механизмы, чертежи и схемы. Это прежде всего способность человека создавать и изменять наше общее будущее.

Темы смелости и творчества

«Circus ex machina» — спектакль о смелости и любопытстве, из которых рождаются удивительные идеи. Здесь зрители смогут увидеть, как на сцене переплетаются творчество и инженерное мышление, создавая уникальные номера, полные динамики и визуального воздействия.

Что стоит ожидать?

Приготовьтесь к захватывающим выступлениям, которые не только развлекут, но и поднимут важные вопросы о роли технологий в нашей жизни. Спектакль станет не только зрелищем, но и возможностью задуматься о будущем, которое создаем вместе.

Не упустите шанс стать частью этого необычного спектакля, который обещает удивить и вдохновить!

В других городах
Январь
24 января суббота
19:00
Упсала-Цирк Санкт-Петербург, Свердловская наб., 44, литера Ю, БЦ «Зима»
от 1000 ₽
25 января воскресенье
19:00
Упсала-Цирк Санкт-Петербург, Свердловская наб., 44, литера Ю, БЦ «Зима»
от 1000 ₽

