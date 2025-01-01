Спектакль Циолковский

Предлагаем вам познакомиться с форматом театра — спектакль-сторителлинг. Проект «Жизнь замечательных рязанцев» открывает свою программу с уникальной истории о Константине Эдуардовиче Циолковском, основоположнике современной космонавтики.
Циолковский — это не просто имя, а символ мысли и упорства. Он был учёным-самоучкой, которому удалось заложить теоретические основы освоения космоса. Родившись и живя в Рязани и Рязанской области, он мечтал о будущем человечества среди звёзд и размышлял о том, насколько велик наш космос.
В спектакле нет привычных декораций и театральных костюмов. Артисты в формате живого диалога передают своё личное восприятие биографии и идей Циолковского. Они свободно меняют роли — от рассказчика до персонажа, превращая научную биографию в человечный рассказ о мечте, упорстве и бесконечности.
В спектакле принимают участие талантливые актёры:
