Спектакль Циолковский

Спектакль-сторителлинг "Жизнь замечательных рязанцев" в Воронеже

Предлагаем вам познакомиться с форматом театра — спектакль-сторителлинг. Проект «Жизнь замечательных рязанцев» открывает свою программу с уникальной истории о Константине Эдуардовиче Циолковском, основоположнике современной космонавтики.

Гений из Рязани

Циолковский — это не просто имя, а символ мысли и упорства. Он был учёным-самоучкой, которому удалось заложить теоретические основы освоения космоса. Родившись и живя в Рязани и Рязанской области, он мечтал о будущем человечества среди звёзд и размышлял о том, насколько велик наш космос.

Формат спектакля

В спектакле нет привычных декораций и театральных костюмов. Артисты в формате живого диалога передают своё личное восприятие биографии и идей Циолковского. Они свободно меняют роли — от рассказчика до персонажа, превращая научную биографию в человечный рассказ о мечте, упорстве и бесконечности.

Актёры

В спектакле принимают участие талантливые актёры:

Анастасия Александровна Бурмистрова

Анастасия Андреевна Дягилева

Никита Анатольевич Левин

Вячеслав Андреевич Мельник

Денис Алексеевич Чистяков

Не упустите возможность узнать больше о жизни великого рязанца и насладиться уникальным театральным опытом!