Спектакль «Циолковский» в Рязанском театре драмы

Предлагаем вам познакомиться с форматом театра — «спектакль-сторителлинг» в рамках проекта «Жизнь замечательных рязанцев». Первым героем становится Константин Эдуардович Циолковский — основоположник современной космонавтики и выдающийся учёный-самоучка, родившийся в Рязани.

Циолковский не только заложил теоретические основы освоения космоса, но и размышлял о будущем человечества среди звёзд. В спектакле артисты, без привычных декораций и костюмов, ведут живой диалог, делясь личным восприятием его биографии и идей. Они свободно меняют роли — рассказчика, персонажа, комментатора — превращая научную биографию в человечный рассказ о мечте, упорстве и бесконечности.

Актёры