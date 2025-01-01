Меню
Спектакль «Циолковский» в Рязанском театре драмы

Предлагаем вам познакомиться с форматом театра — «спектакль-сторителлинг» в рамках проекта «Жизнь замечательных рязанцев». Первым героем становится Константин Эдуардович Циолковский — основоположник современной космонавтики и выдающийся учёный-самоучка, родившийся в Рязани.

Циолковский не только заложил теоретические основы освоения космоса, но и размышлял о будущем человечества среди звёзд. В спектакле артисты, без привычных декораций и костюмов, ведут живой диалог, делясь личным восприятием его биографии и идей. Они свободно меняют роли — рассказчика, персонажа, комментатора — превращая научную биографию в человечный рассказ о мечте, упорстве и бесконечности.

Актёры

  • Анастасия Бурмистрова
  • Анастасия Дягилева
  • Никита Левин
  • Вячеслав Мельник
  • Денис Чистяков

В других городах

Рязань, 8 октября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 700 ₽
Рязань, 22 октября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 700 ₽
Рязань, 12 ноября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 700 ₽

