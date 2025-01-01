Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цинк уродов
Киноафиша Цинк уродов

Цинк уродов

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт группы «Цинк уродов» в Нижнем Новгороде

Приготовьтесь к яркому музыкальному событию! Состоится большой сольный концерт группы «Цинк уродов» в Нижнем Новгороде. Это уникальная возможность увидеть вживую коллектив, который уже завоевал сердца тысяч поклонников.

О группе

«Цинк уродов» — это не просто музыкальная группа, это настоящий культурный феномен. Их стиль сочетает в себе элементы панка и альтернативного рока, что привлекает внимание широкой аудитории. Интригующие тексты и энергичные мелодии делают каждое выступление незабываемым.

Что ожидать на концертe

На концерте зрители смогут насладиться не только уже знакомыми композициями, но и новыми треками, которые еще не были представлены публике. Атмосфера вечера обещает быть насыщенной и эмоциональной. Группа планирует сделать акцент на взаимодействии с публикой, так что будьте готовы к активным музыкальным экспериментам!

Интересные факты

  • «Цинк уродов» образовалась в 2006 году и с тех пор выпустила несколько успешных альбомов.
  • Коллектив активно поддерживает независимую музыкальную сцену и сотрудничает с молодыми артистами.
  • Группа известна своими яркими и запоминающимися концертами, каждый из которых — это отдельное шоу!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Билеты быстро расходятся, так что позаботьтесь о покупке заранее!

Купить билет на концерт Цинк уродов

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
4 октября суббота
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1000 ₽

Фотографии

Цинк уродов

В ближайшие дни

Импровизация в Импров клубе
18+
Юмор
Импровизация в Импров клубе
30 ноября в 19:30 Improv Club
от 400 ₽
Stand Up города
18+
Юмор
Stand Up города
4 октября в 21:00 Кинофактура
от 500 ₽
Импровизация в Импров клубе
18+
Юмор
Импровизация в Импров клубе
26 октября в 19:30 Improv Club
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше