Премьера спектакля «Циники» в театре Веритас

«Акт любви в аварийном здании» — так определяет атмосферу спектакля «Циники» режиссер Павел Львов-Белов. Этот модернистский роман А. Мариенгофа, который Иосиф Бродский называет главным романом русской литературы, имеет незаслуженно малое количество сценических воплощений.

Исследование любви и революции

В поисках удивительного слога автора, состоящего из обескураживающих образов и неожиданных контрапунктов, режиссер на сцене театра Веритас исследует тему жертвенной любви на фоне всепоглощающей революции. Спектакль сочетает в себе черный юмор на грани сумасшествия, циничные замечания и пылкие любовные признания на обломках старого мира.

Вопросы о цинизме

Что такое цинизм — спасительная пилюля или медленнодействующий яд? Насколько прозрачна эта история, или за ней скрывается нечто монументальное, непосредственно касающееся сегодняшнего человека? Мы приглашаем вас поразмышлять над этими и другими вопросами на премьере нашего нового спектакля.

Детали премьеры

Не упустите возможность увидеть спектакль «Циники» — это уникальный опыт, который оставит вас в размышлениях над важными вопросами жизни и любви. Встречаемся на сцене театра Веритас!