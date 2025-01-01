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Циники
Киноафиша Циники

Спектакль Циники

Постановка
Veritas 12+
Режиссер Павел Львов-Белов
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Циники» в театре Веритас

«Акт любви в аварийном здании» — так определяет атмосферу спектакля «Циники» режиссер Павел Львов-Белов. Этот модернистский роман А. Мариенгофа, который Иосиф Бродский называет главным романом русской литературы, имеет незаслуженно малое количество сценических воплощений.

Исследование любви и революции

В поисках удивительного слога автора, состоящего из обескураживающих образов и неожиданных контрапунктов, режиссер на сцене театра Веритас исследует тему жертвенной любви на фоне всепоглощающей революции. Спектакль сочетает в себе черный юмор на грани сумасшествия, циничные замечания и пылкие любовные признания на обломках старого мира.

Вопросы о цинизме

Что такое цинизм — спасительная пилюля или медленнодействующий яд? Насколько прозрачна эта история, или за ней скрывается нечто монументальное, непосредственно касающееся сегодняшнего человека? Мы приглашаем вас поразмышлять над этими и другими вопросами на премьере нашего нового спектакля.

Детали премьеры

Не упустите возможность увидеть спектакль «Циники» — это уникальный опыт, который оставит вас в размышлениях над важными вопросами жизни и любви. Встречаемся на сцене театра Веритас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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