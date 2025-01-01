Спекталь по роману Анатолия Мариенгофа

Революция и Гражданская война становятся фоном для спектакля, основанного на первом художественном романе Анатолия Мариенгофа. Это время глобальных перемен застает героев врасплох, и они оказываются не в силах приспособиться к бешенству новой жизни.

Ловушка любви

Сюжет разворачивается вокруг персонажей, которые, стремясь спастись от хаоса, оказываются в ловушке любви. Они все дальше удаляются от реальности, приближаясь к неминуемому концу.

Умный и резкий текст

Спектакль «Циники» представляет собой странный, местами отвратительный, но при этом умный и резкий текст. Он заставляет задуматься о последствиях исторических катастроф и о том, как они влияют на человеческие судьбы.

Вызов для зрителей

Постановка обещает стать настоящим вызовом для зрителей, предлагая им погрузиться в мир, где эмоции и разум ведут безжалостную борьбу.