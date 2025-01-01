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Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
Билеты от 2000₽
Киноафиша Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Премьера нового симфонического шоу от Imperial Orchestra

Hans Zimmer's Universe – это трибьют Хансу Циммеру, одному из величайших композиторов современного кинематографа. Он написал музыку к более чем 200 фильмам, став настоящей легендой Голливуда. Среди его работ – такие известные картины, как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Начало», «Последний Самурай» и многие другие. Циммер является обладателем премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус».

Уникальное симфоническое шоу

Шоу Hans Zimmer’s Universe представляет собой невероятный взрыв энергии, света и музыки. Оно включает в себя исполнение произведений великого композитора Imperial Orchestra, хора, органа и виртуозных солистов. Это настоящий подарок для поклонников творчества Циммера и любителей кино. Шоу является уникальным шансом погрузиться в атмосферу любимых фильмов и вновь пережить незабываемые эмоции.

Создатели шоу

Hans Zimmer’s Universe – это грандиозное симфоническое шоу от создателей известного проекта Cinema Medley. Концерт посвящён великому композитору Хансу Циммеру. В программе – произведения из самых известных его фильмов, которые будут исполнены лучшими музыкантами Санкт-Петербурга.

Исполнители:

  • Imperial Orchestra & Chorus – 120 ведущих музыкантов Санкт-Петербурга
  • Дирижёр – Лев Дунаев
  • Солисты:
    • Илья Федосеев – орган
    • Виталий Погосян – дудук
    • Илья Измайлов – виолончель
    • Евгений Коган – виолончель
    • Ольга Артюгина – скрипка
    • Александр Цуркан – вистл
    • Павел Чижик – перкуссия
    • Дмитрий Ноздрачев – аккордеон
    • Александр Дулин – рояль
  • Автор аранжировок – Дмитрий Кошелев

Программа концерта:

  • «Дюна»
  • «Интерстеллар»
  • «Перл Харбор»
  • «Король Лев»
  • «Пираты карибского моря»
  • «Гонка»
  • «Скала»
  • «Гладиатор»
  • «Начало»
  • «Код да Винчи»
  • «Бэтмен»
  • «Шерлок Холмс»
  • «Последний Самурай»
  • «Миссия невыполнима»
  • «Кунг-фу Панда»
  • «Король Артур»

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
19:00 от 2000 ₽
4 октября
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
19:00 от 3000 ₽
31 января
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

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