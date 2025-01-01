Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Премьера нового симфонического шоу от Imperial Orchestra

Hans Zimmer's Universe – это трибьют Хансу Циммеру, одному из величайших композиторов современного кинематографа. Он написал музыку к более чем 200 фильмам, став настоящей легендой Голливуда. Среди его работ – такие известные картины, как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Начало», «Последний Самурай» и многие другие. Циммер является обладателем премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус».

Уникальное симфоническое шоу

Шоу Hans Zimmer’s Universe представляет собой невероятный взрыв энергии, света и музыки. Оно включает в себя исполнение произведений великого композитора Imperial Orchestra, хора, органа и виртуозных солистов. Это настоящий подарок для поклонников творчества Циммера и любителей кино. Шоу является уникальным шансом погрузиться в атмосферу любимых фильмов и вновь пережить незабываемые эмоции.

Создатели шоу

Hans Zimmer’s Universe – это грандиозное симфоническое шоу от создателей известного проекта Cinema Medley. Концерт посвящён великому композитору Хансу Циммеру. В программе – произведения из самых известных его фильмов, которые будут исполнены лучшими музыкантами Санкт-Петербурга.

Исполнители:

Imperial Orchestra & Chorus – 120 ведущих музыкантов Санкт-Петербурга

– 120 ведущих музыкантов Санкт-Петербурга Дирижёр – Лев Дунаев

– Лев Дунаев Солисты: Илья Федосеев – орган Виталий Погосян – дудук Илья Измайлов – виолончель Евгений Коган – виолончель Ольга Артюгина – скрипка Александр Цуркан – вистл Павел Чижик – перкуссия Дмитрий Ноздрачев – аккордеон Александр Дулин – рояль

Автор аранжировок – Дмитрий Кошелев

Программа концерта: