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Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
Киноафиша Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Hans Zimmer's Universe: Симфоническая магия от Imperial Orchestra

Поклонников музыки и кино ждет уникальное событие — премьера грандиозного симфонического шоу Hans Zimmer’s Universe от Imperial Orchestra. Этот трибьют посвящен творчеству легендарного композитора Ханса Циммера, чье имя стало синонимом кинематографической музыки.

О гении Хансе Циммере

Ханс Циммер — один из величайших композиторов нашего времени, обладатель премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». На его счету музыка к более чем 200 фильмам, включая культовые ленты и мультфильмы, знакомые каждому:

  • «Интерстеллар»,
  • «Гладиатор»,
  • «Король Лев»,
  • «Пираты Карибского моря»,
  • «Начало»,
  • «Дюна»,
  • «Последний самурай» и многие другие.

Его композиции оживляют истории на экране, придавая каждому кадру глубину и эмоциональную силу.

Что вас ждет на шоу?

Hans Zimmer’s Universe — это симфоническое шоу, где переплетаются музыка, свет и энергия. В программе:

  • Виртуозное исполнение Imperial Orchestra & Chorus — коллектива, состоящего из 120 ведущих музыкантов Санкт-Петербурга.
  • Выступления солистов на уникальных инструментах, таких как орган, дудук, вистл и аккордеон.
  • Мощное звучание хора, органа и симфонического оркестра.

Шоу подарит зрителям возможность вновь погрузиться в атмосферу любимых фильмов, пережить их драму, героизм и волшебство через мощь живого исполнения.

Исполнители и участники шоу

  • Дирижёр: Лев Дунаев
  • Солисты:
    • Илья Федосеев (орган)
    • Виталий Погосян (дудук)
    • Илья Измайлов, Евгений Коган (виолончель)
    • Ольга Артюгина (скрипка)
    • Александр Цуркан (вистл)
    • Павел Чижик (перкуссия)
    • Дмитрий Ноздрачев (аккордеон)
    • Александр Дулин (рояль)
  • Автор аранжировок: Дмитрий Кошелев

Программа шоу

В концертной программе прозвучат композиции из фильмов:

  • «Интерстеллар»,
  • «Дюна»,
  • «Перл-Харбор»,
  • «Король Лев»,
  • «Пираты Карибского моря»,
  • «Начало»,
  • «Гладиатор»,
  • «Шерлок Холмс»,
  • «Последний самурай»,
  • «Кунг-фу Панда» и многих других.

Для кого это шоу?

Hans Zimmer’s Universe станет настоящим подарком для ценителей творчества композитора, любителей кино и всех, кто ищет ярких впечатлений. Не упустите возможность услышать любимую музыку в исполнении мирового уровня, вживую почувствовать каждую ноту и окунуться в кинематографический мир Ханса Циммера.

Не пропустите! Впереди — вечер, который останется в памяти навсегда.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

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