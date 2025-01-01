Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Hans Zimmer's Universe: Симфоническая магия от Imperial Orchestra

Поклонников музыки и кино ждет уникальное событие — премьера грандиозного симфонического шоу Hans Zimmer’s Universe от Imperial Orchestra. Этот трибьют посвящен творчеству легендарного композитора Ханса Циммера, чье имя стало синонимом кинематографической музыки.

О гении Хансе Циммере

Ханс Циммер — один из величайших композиторов нашего времени, обладатель премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». На его счету музыка к более чем 200 фильмам, включая культовые ленты и мультфильмы, знакомые каждому:

«Интерстеллар»,

«Гладиатор»,

«Король Лев»,

«Пираты Карибского моря»,

«Начало»,

«Дюна»,

«Последний самурай» и многие другие.

Его композиции оживляют истории на экране, придавая каждому кадру глубину и эмоциональную силу.

Что вас ждет на шоу?

Hans Zimmer’s Universe — это симфоническое шоу, где переплетаются музыка, свет и энергия. В программе:

Виртуозное исполнение Imperial Orchestra & Chorus — коллектива, состоящего из 120 ведущих музыкантов Санкт-Петербурга.

— коллектива, состоящего из 120 ведущих музыкантов Санкт-Петербурга. Выступления солистов на уникальных инструментах, таких как орган, дудук, вистл и аккордеон.

Мощное звучание хора, органа и симфонического оркестра.

Шоу подарит зрителям возможность вновь погрузиться в атмосферу любимых фильмов, пережить их драму, героизм и волшебство через мощь живого исполнения.

Исполнители и участники шоу

Дирижёр : Лев Дунаев

: Лев Дунаев Солисты : Илья Федосеев (орган) Виталий Погосян (дудук) Илья Измайлов, Евгений Коган (виолончель) Ольга Артюгина (скрипка) Александр Цуркан (вистл) Павел Чижик (перкуссия) Дмитрий Ноздрачев (аккордеон) Александр Дулин (рояль)

: Автор аранжировок: Дмитрий Кошелев

Программа шоу

В концертной программе прозвучат композиции из фильмов:

«Интерстеллар»,

«Дюна»,

«Перл-Харбор»,

«Король Лев»,

«Пираты Карибского моря»,

«Начало»,

«Гладиатор»,

«Шерлок Холмс»,

«Последний самурай»,

«Кунг-фу Панда» и многих других.

Для кого это шоу?

Hans Zimmer’s Universe станет настоящим подарком для ценителей творчества композитора, любителей кино и всех, кто ищет ярких впечатлений. Не упустите возможность услышать любимую музыку в исполнении мирового уровня, вживую почувствовать каждую ноту и окунуться в кинематографический мир Ханса Циммера.

Не пропустите! Впереди — вечер, который останется в памяти навсегда.