Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Поклонников музыки и кино ждет уникальное событие — премьера грандиозного симфонического шоу Hans Zimmer’s Universe от Imperial Orchestra. Этот трибьют посвящен творчеству легендарного композитора Ханса Циммера, чье имя стало синонимом кинематографической музыки.
Ханс Циммер — один из величайших композиторов нашего времени, обладатель премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». На его счету музыка к более чем 200 фильмам, включая культовые ленты и мультфильмы, знакомые каждому:
Его композиции оживляют истории на экране, придавая каждому кадру глубину и эмоциональную силу.
Hans Zimmer’s Universe — это симфоническое шоу, где переплетаются музыка, свет и энергия. В программе:
Шоу подарит зрителям возможность вновь погрузиться в атмосферу любимых фильмов, пережить их драму, героизм и волшебство через мощь живого исполнения.
В концертной программе прозвучат композиции из фильмов:
Hans Zimmer’s Universe станет настоящим подарком для ценителей творчества композитора, любителей кино и всех, кто ищет ярких впечатлений. Не упустите возможность услышать любимую музыку в исполнении мирового уровня, вживую почувствовать каждую ноту и окунуться в кинематографический мир Ханса Циммера.
Не пропустите! Впереди — вечер, который останется в памяти навсегда.