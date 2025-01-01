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Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
Киноафиша Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Hans Zimmer's Universe: Симфоническое шоу, посвященное великому композитору

Возвращение Imperial Orchestra в Екатеринбург

Imperial Orchestra возвращается в Екатеринбург с грандиозным трибьютом Хансу Циммеру — композитору, который стал неотъемлемой частью современного кинематографа. Его музыка звучит в самых известных фильмах нашего времени, и теперь зрители смогут вновь пережить эти незабываемые моменты в живом исполнении.

Музыка Ханса Циммера: от «Гладиатора» до «Дюны»

Ханс Циммер — имя, которое известно каждому любителю кино. Его музыка сопровождает более 200 фильмов, среди которых «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Дюна», «Начало» и многие другие. Композитор, обладатель «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса», изменил звучание современного кинематографа и стал важной фигурой в музыкальной индустрии Голливуда.

Грандиозное шоу с участием лучших музыкантов

«Hans Zimmer’s Universe» — это не просто концерт, а настоящий взрыв эмоций, света и музыки. В исполнении Imperial Orchestra, большого симфонического оркестра, хора и виртуозных солистов зрители смогут насладиться мощными оркестровыми интерпретациями самых культовых саундтреков. Концерт включает произведения из фильмов, которые навсегда останутся в истории мирового кино.

Исполнители и программа

В концерте примут участие 80 ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, среди которых известные солисты:

  • Илья Федосеев (орган)
  • Виталий Погосян (дудук)
  • Илья Измайлов и Евгений Коган (виолончели)
  • Ольга Артюгина (скрипка)
  • Павел Чижик (перкуссия)
  • Александр Дулин (рояль)

Дирижер — Лев Дунаев. Автор аранжировок — Дмитрий Кошелев.

В программе:

  • «Дюна»
  • «Интерстеллар»
  • «Перл Харбор»
  • «Король Лев»
  • «Пираты Карибского моря»
  • «Гонка»
  • «Скала»
  • «Гладиатор»
  • «Начало»
  • «Код да Винчи»
  • «Бэтмен»
  • «Шерлок Холмс»
  • «Последний Самурай»
  • «Король Артур»
  • «Кунг-фу Панда»

Шоу для всех ценителей кино и музыки

«Hans Zimmer’s Universe» — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу самых ярких фильмов и пережить мощные эмоции, которые они вызывают. Этот концерт — настоящий подарок для поклонников творчества великого композитора и всех, кто ценит высококачественное исполнение живой музыки.

Не пропустите шанс стать частью грандиозного симфонического шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 15 ноября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 990 ₽

Фотографии

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

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