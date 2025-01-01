Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Imperial Orchestra возвращается в Екатеринбург с грандиозным трибьютом Хансу Циммеру — композитору, который стал неотъемлемой частью современного кинематографа. Его музыка звучит в самых известных фильмах нашего времени, и теперь зрители смогут вновь пережить эти незабываемые моменты в живом исполнении.
Ханс Циммер — имя, которое известно каждому любителю кино. Его музыка сопровождает более 200 фильмов, среди которых «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Дюна», «Начало» и многие другие. Композитор, обладатель «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса», изменил звучание современного кинематографа и стал важной фигурой в музыкальной индустрии Голливуда.
«Hans Zimmer’s Universe» — это не просто концерт, а настоящий взрыв эмоций, света и музыки. В исполнении Imperial Orchestra, большого симфонического оркестра, хора и виртуозных солистов зрители смогут насладиться мощными оркестровыми интерпретациями самых культовых саундтреков. Концерт включает произведения из фильмов, которые навсегда останутся в истории мирового кино.
Исполнители и программа
В концерте примут участие 80 ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, среди которых известные солисты:
Дирижер — Лев Дунаев. Автор аранжировок — Дмитрий Кошелев.
В программе:
«Hans Zimmer’s Universe» — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу самых ярких фильмов и пережить мощные эмоции, которые они вызывают. Этот концерт — настоящий подарок для поклонников творчества великого композитора и всех, кто ценит высококачественное исполнение живой музыки.
Не пропустите шанс стать частью грандиозного симфонического шоу!