Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Hans Zimmer's Universe: Симфоническое шоу, посвященное великому композитору

Возвращение Imperial Orchestra в Екатеринбург

Imperial Orchestra возвращается в Екатеринбург с грандиозным трибьютом Хансу Циммеру — композитору, который стал неотъемлемой частью современного кинематографа. Его музыка звучит в самых известных фильмах нашего времени, и теперь зрители смогут вновь пережить эти незабываемые моменты в живом исполнении.

Музыка Ханса Циммера: от «Гладиатора» до «Дюны»

Ханс Циммер — имя, которое известно каждому любителю кино. Его музыка сопровождает более 200 фильмов, среди которых «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Дюна», «Начало» и многие другие. Композитор, обладатель «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса», изменил звучание современного кинематографа и стал важной фигурой в музыкальной индустрии Голливуда.

Грандиозное шоу с участием лучших музыкантов

«Hans Zimmer’s Universe» — это не просто концерт, а настоящий взрыв эмоций, света и музыки. В исполнении Imperial Orchestra, большого симфонического оркестра, хора и виртуозных солистов зрители смогут насладиться мощными оркестровыми интерпретациями самых культовых саундтреков. Концерт включает произведения из фильмов, которые навсегда останутся в истории мирового кино.

Исполнители и программа

В концерте примут участие 80 ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, среди которых известные солисты:

Илья Федосеев (орган)

Виталий Погосян (дудук)

Илья Измайлов и Евгений Коган (виолончели)

Ольга Артюгина (скрипка)

Павел Чижик (перкуссия)

Александр Дулин (рояль)

Дирижер — Лев Дунаев. Автор аранжировок — Дмитрий Кошелев.

В программе:

«Дюна»

«Интерстеллар»

«Перл Харбор»

«Король Лев»

«Пираты Карибского моря»

«Гонка»

«Скала»

«Гладиатор»

«Начало»

«Код да Винчи»

«Бэтмен»

«Шерлок Холмс»

«Последний Самурай»

«Король Артур»

«Кунг-фу Панда»

Шоу для всех ценителей кино и музыки

«Hans Zimmer’s Universe» — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу самых ярких фильмов и пережить мощные эмоции, которые они вызывают. Этот концерт — настоящий подарок для поклонников творчества великого композитора и всех, кто ценит высококачественное исполнение живой музыки.

Не пропустите шанс стать частью грандиозного симфонического шоу!