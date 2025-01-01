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Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
Киноафиша Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Постановка
Ледовый дворец 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Грандиозное шоу от Imperial Orchestra

Приглашаем вас на грандиозное концертное шоу «Hans Zimmer's Universe», которое представит симфонический оркестр Imperial Orchestra из Санкт-Петербурга в рамках большого тура по России. Это уникальное музыкальное событие посвящено великому композитору Хансу Циммеру, признанному мастеру саундтреков современного кинематографа.

Великое музыкальное наследие Ханса Циммера

Ханс Циммер — имя, ставшее символом голливудской музыкальной индустрии. Он написал музыку более чем к 200 фильмам и удостоен премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». В его фильмографии такие культовые блокбастеры, как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Начало», «Последний самурай», «Дюна» и многие другие.

Формат шоу

Шоу «Hans Zimmer's Universe» — это не просто концерт, а настоящая симфоническая феерия. Зрителей ожидают масштабные декорации, мощные световые и звуковые эффекты, а также живое исполнение музыки оркестра Imperial Orchestra. В программе выступления — хиты из любимых фильмов, которые будут исполнены под руководством дирижеров Льва Дунаева и Иосифа Нурдаева.

Программа концерта

В программе шоу «Hans Zimmer's Universe» — музыкальные композиции из таких культовых фильмов, как «Дюна», «Интерстеллар», «Перл Харбор», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Гонка», «Скала», «Миссия невыполнима», «Гладиатор», «Начало», «Код да Винчи», «Бэтмэн», «Шерлок Холмс», «Последний самурай», «Король Артур» и «Кунг-фу Панда».

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события и погрузиться в атмосферу любимых фильмов с живым исполнением шедевров Ханса Циммера!

Исполнители
Илья Федосеев
Виталий Погосян
Михаил Калашников
Евгений Коган
Владимир Солуянов

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 25 ноября
Уфа-арена Уфа, Ленина, 114
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

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