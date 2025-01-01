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Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
Киноафиша Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Грандиозное шоу «Hans Zimmer’s Universe» в Казани

Симфонический оркестр Imperial Orchestra из Санкт-Петербурга объявляет о начале большого концертного тура по России с уникальным шоу «Hans Zimmer’s Universe». Это трибьют легендарному композитору, чья музыка стала неотъемлемой частью современного кинематографа.

Знакомство с Хансом Циммером

Ханс Циммер — выдающийся композитор, автор музыки к более чем 200 фильмам и обладатель множества наград, включая «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». В его фильмографии находятся такие культовые ленты, как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев» и «Пираты Карибского моря». Это шоу — настоящая находка для поклонников его творчества и киноманов.

Неповторимая атмосфера

«Hans Zimmer’s Universe» — это не просто концерт, а настоящий взрыв энергии, света и музыки, в котором участвуют симфонический оркестр, хор и виртуозные солисты. Уникальная программа позволяет погрузиться в мир любимых фильмов и заново пережить незабываемые эмоции. Это событие уже успело привлечь сотни тысяч зрителей и завоевать популярность благодаря таким проектам, как «Cinema Medley» и «Симфоническая панк-сказка Король и Шут».

Имперский оркестр

Imperial Orchestra был создан в 2021 году и быстро стал главным кино-оркестром России. В его репертуаре — музыка из 80 фильмов, а за аранжировки отвечает петербургский композитор Дмитрий Кошелев. На данный момент в составе оркестра более 300 артистов, включая два дирижера и команду профессионалов по звуку и свету, что делает каждое шоу уникальным.

Исполнители

  • Дирижёры: Лев Дунаев, Иосиф Нурдаев
  • Солисты:
    • Илья Федосеев - орган
    • Виталий Погосян - дудук
    • Михаил Калашников - виолончель
    • Евгений Коган - виолончель
    • Владимир Солуянов - скрипка
    • Дмитрий Ноздрачёв - аккордеон
    • Александр Дулин - рояль
    • Александр Цуркан - вистл
    • Иван Сойманов, Матвей Семишкур, Антон Субботин - вокал

Программа

  • «Дюна»
  • «Интерстеллар»
  • «Перл Харбор»
  • «Король Лев»
  • «Пираты Карибского моря»
  • «Гонка»
  • «Скала»
  • «Миссия невыполнима»
  • «Гладиатор»
  • «Начало»
  • «Код да Винчи»
  • «Бэтмэн»
  • «Шерлок Холмс»
  • «Последний Самурай»
  • «Король Артур»
  • «Кунг-фу Панда»

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу и насладиться великолепной музыкой Ханса Циммера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 29 ноября
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
13:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽

Фотографии

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