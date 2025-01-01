Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Грандиозное шоу «Hans Zimmer’s Universe» в Казани

Симфонический оркестр Imperial Orchestra из Санкт-Петербурга объявляет о начале большого концертного тура по России с уникальным шоу «Hans Zimmer’s Universe». Это трибьют легендарному композитору, чья музыка стала неотъемлемой частью современного кинематографа.

Знакомство с Хансом Циммером

Ханс Циммер — выдающийся композитор, автор музыки к более чем 200 фильмам и обладатель множества наград, включая «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». В его фильмографии находятся такие культовые ленты, как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев» и «Пираты Карибского моря». Это шоу — настоящая находка для поклонников его творчества и киноманов.

Неповторимая атмосфера

«Hans Zimmer’s Universe» — это не просто концерт, а настоящий взрыв энергии, света и музыки, в котором участвуют симфонический оркестр, хор и виртуозные солисты. Уникальная программа позволяет погрузиться в мир любимых фильмов и заново пережить незабываемые эмоции. Это событие уже успело привлечь сотни тысяч зрителей и завоевать популярность благодаря таким проектам, как «Cinema Medley» и «Симфоническая панк-сказка Король и Шут».

Имперский оркестр

Imperial Orchestra был создан в 2021 году и быстро стал главным кино-оркестром России. В его репертуаре — музыка из 80 фильмов, а за аранжировки отвечает петербургский композитор Дмитрий Кошелев. На данный момент в составе оркестра более 300 артистов, включая два дирижера и команду профессионалов по звуку и свету, что делает каждое шоу уникальным.

Исполнители

Дирижёры: Лев Дунаев, Иосиф Нурдаев

Солисты: Илья Федосеев - орган Виталий Погосян - дудук Михаил Калашников - виолончель Евгений Коган - виолончель Владимир Солуянов - скрипка Дмитрий Ноздрачёв - аккордеон Александр Дулин - рояль Александр Цуркан - вистл Иван Сойманов, Матвей Семишкур, Антон Субботин - вокал



Программа

«Дюна»

«Интерстеллар»

«Перл Харбор»

«Король Лев»

«Пираты Карибского моря»

«Гонка»

«Скала»

«Миссия невыполнима»

«Гладиатор»

«Начало»

«Код да Винчи»

«Бэтмэн»

«Шерлок Холмс»

«Последний Самурай»

«Король Артур»

«Кунг-фу Панда»

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу и насладиться великолепной музыкой Ханса Циммера!