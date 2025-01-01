Cимфонический оркестр Северная Cимфония

Концерт симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело

Симфонический оркестр «Северная Симфония» Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина (ранее — Театр «Мюзик-Холл») приглашает зрителей на новый концерт, дирижировать которым будет художественный руководитель театра Фабио Мастранджело. Программа концерта будет опубликована позже.

Об оркестре

С момента своего создания 1 июня 2016 года, «Северная Симфония» зарекомендовала себя как один из ведущих оркестров Петербурга. В репертуаре коллектива представлены произведения различных эпох и стилей, включая русскую и зарубежную классику, а также сочинения современных композиторов.

Заслуженные гости

Оркестр имеет честь выступать с известными музыкантами, такими как пианисты Екатерина Мечетина, Полина Осетинская и Станислав Чигадаев, скрипачи Сергей Гиршенко и Дмитрий Ситковецкий, а также певцы Ильдар Абдразаков и Лариса Долина. Это лишь малая часть талантливых исполнителей, с которыми «Северная Симфония» сотрудничает.

Выступления и гастроли

Коллектив активно гастролирует и участвует в различных фестивалях, таких как Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера – всем» и Международный фестиваль искусств «Елена». В 2019 году оркестр принимал участие в проекте «Русские сезоны» в Германии и выступал в Италии и Эстонии.

Недавние достижения

В сезоне 2021–2022 годов «Северная Симфония» отметила яркие события, включая мультимедийный проект «ЖИВАГО. Я вышел на подмостки…», а также концерты «Русский путь. От Мусоргского до Прокофьева» и «Свет надежды». В сентябре 2021 года состоялась премьера «Волшебной флейты» с участием оркестра.

Музыка Рахманинова в 2023 году

В 2023 году оркестр продолжает радовать зрителей музыкой Сергея Рахманинова на различных площадках, включая Мариинский театр и Государственную академическую капеллу Санкт-Петербурга. Не упустите возможность насладиться великолепными произведениями в исполнении «Северной Симфонии»!