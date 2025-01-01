Цимерманимайк

Стендап от лучших выпускников: юмор, который не попал в эфир

Приглашаем вас на уникальное событие в мире стендапа! Лучшие выпускники стендап-школы Цимермана представят свои самые яркие номера, которые по тем или иным причинам не попали в эфир. Это будет вечер, наполненный искрометными шутками, остроумием и уникальными историями.

Что вас ждет на спектакле?

Вы увидите выступления талантливых комиков: Олега Ашурова, Лены Стогнушенко, Алины Артюковой, Саши Пятницы, Маквалы Хатиашвили, Кати Уткиной и Кирилла Ломакина. Каждый из них подготовил эксклюзивные шутки и забавные истории, которые не оставят вас равнодушными.

Почему стоит посетить это мероприятие?

Это не просто вечер стендапа, а возможность увидеть, как развиваются молодые таланты в мире комедии. Вы станете свидетелем их роста и увидите, как они работают над своими номерами. Многие шутки, которые вы услышите, являются свежими и оригинальными, что позволяет создать атмосферу уникальности и новизны.

Где и когда?

Спектакль пройдет в уютном зале, который идеально подходит для стендап-вечеров. Следите за расписанием на нашем сайте, чтобы не пропустить это событие. Убедитесь, что у вас есть возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Не упустите шанс насладиться юмором, который не попал в эфир. Мы ждем вас в зрительном зале!