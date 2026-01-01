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Цилиндр, или Сколько стоит ваша жена?
Киноафиша Цилиндр, или Сколько стоит ваша жена?

Спектакль Цилиндр, или Сколько стоит ваша жена?

Постановка
Театр драматических импровизаций 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Трагикомедия по-итальянски

В нищих кварталах Италии жизнь полна неожиданных встреч. Здесь можно встретить бродячих музыкантов, бедняков, просящих милостыню, и молодых женщин, готовых на всё ради горячего обеда и пары сотен лир. В центре этой истории — молодая вдова Рита, которая столкнулась с серьезными трудностями после смерти мужа.

Трагедия и Выборы

Рита осталась одна с тремя малютками на руках и множеством долгов, оставленных покойным мужем. Вопрос о том, кто поможет ей расплатиться с этими долгами, становится центральным в её жизни. Рита знает себе цену и не собирается «прохлаждаться» с кем попало. Она не проститутка, но жизнь заставляет её принимать трудные решения.

Торговля Достоинством

Спектакль поднимает острые вопросы: можно ли продать смерть собственного мужа? Какова цена супружеской постели и семейной чести? Что действительно можно купить за деньги, а что — нет? В поисках ответов на эти злободневные темы, зрители будут вынуждены задуматься над собственными моральными ценностями.

Актуальность Темы

Спектакль предлагает зрителям исследовать не только судьбу Риты, но и более широкие социальные проблемы, такие как бедность, достоинство и человеческие отношения в условиях кризиса. Это не просто история о выживании, а глубокая драма, затрагивающая важные вопросы, актуальные для каждого из нас.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее произведение на сцене, которое заставит вас задуматься о том, что действительно важно в жизни.

Режиссер
Павел Подервянский
В ролях
Марина Серегина
Светлана Ильина
Владимир Брегман
Сергей Глухов
Сергей Смирнов
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