Театральный макет: углубленный курс для творческих личностей

Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского анонсирует цикл занятий «Театральный макет». Этот углубленный курс, состоящий из 12 занятий, предназначен для старших школьников и взрослых, которые интересуются театральным искусством и хотят развивать свои навыки в макетировании.

Погружение в мир театрального макетирования

На занятиях участники познакомятся с необходимыми материалами и инструментами, которые используются в театральном макетировании. Мы определим общие контуры будущих индивидуальных проектов, что позволит каждому развить свои идеи и воплотить их в жизнь.

Практическая часть: освоение техники прирезки

Одним из важных элементов курса станет практическое освоение базовой техники прирезки, которая позволяет создавать объемы из картона. В конце курса участники получат детализированный театральный макет с подсветкой, что станет отличной возможностью продемонстрировать свои достижения и креативность.

Кто будет вести занятия?

Занятия будут проводить:

Озолс Элина Олеговна – художник-постановщик театра и кино, имеющая многолетний опыт работы и ранее преподававшая дисциплину «Макетирование» в КМТИ им. Вишневской.

Зиновьева Анастасия Олеговна – методист Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».

Не упустите возможность погрузиться в захватывающий мир театрального макетирования и создать собственный проект под руководством опытных специалистов!