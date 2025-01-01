Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского анонсирует цикл занятий «Театральный макет». Этот углубленный курс, состоящий из 12 занятий, предназначен для старших школьников и взрослых, которые интересуются театральным искусством и хотят развивать свои навыки в макетировании.
На занятиях участники познакомятся с необходимыми материалами и инструментами, которые используются в театральном макетировании. Мы определим общие контуры будущих индивидуальных проектов, что позволит каждому развить свои идеи и воплотить их в жизнь.
Одним из важных элементов курса станет практическое освоение базовой техники прирезки, которая позволяет создавать объемы из картона. В конце курса участники получат детализированный театральный макет с подсветкой, что станет отличной возможностью продемонстрировать свои достижения и креативность.
Занятия будут проводить:
Не упустите возможность погрузиться в захватывающий мир театрального макетирования и создать собственный проект под руководством опытных специалистов!