Творческая мастерская театрального художника Боровского приглашает старших школьников и взрослых на углубленный курс «Театральный макет». Этот курс включает 12 занятий, на которых вы сможете погрузиться в захватывающий мир театрального макетирования.
На занятиях вы познакомитесь с необходимыми материалами и инструментами, которые позволяют создать объемные модели театральных декораций. Особое внимание будет уделено общим контурам ваших индивидуальных проектов, что поможет развить творческое мышление и навыки дизайна.
Главной частью курса станет освоение базовой техники прирезки, с помощью которой участники создадут объемы из картона. В результате вы получите детализированный театральный макет с подсветкой.
Занятия ведут:
Присоединяйтесь к курсу и откройте для себя мир театрального искусства с новой стороны!