Цикл занятий «Театральный макет» в Творческой мастерской Боровского

Творческая мастерская театрального художника Боровского приглашает старших школьников и взрослых на углубленный курс «Театральный макет». Этот курс включает 12 занятий, на которых вы сможете погрузиться в захватывающий мир театрального макетирования.

Что вас ждет на курсе?

На занятиях вы познакомитесь с необходимыми материалами и инструментами, которые позволяют создать объемные модели театральных декораций. Особое внимание будет уделено общим контурам ваших индивидуальных проектов, что поможет развить творческое мышление и навыки дизайна.

Практическая часть

Главной частью курса станет освоение базовой техники прирезки, с помощью которой участники создадут объемы из картона. В результате вы получите детализированный театральный макет с подсветкой.

Кто проводит занятия?

Занятия ведут:

– художник-постановщик театра и кино, имеющая опыт преподавания дисциплины «Макетирование» в КМТИ им. Вишневской; Зиновьева Анастасия Олеговна – методист Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».

Присоединяйтесь к курсу и откройте для себя мир театрального искусства с новой стороны!