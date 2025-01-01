Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Цикл занятий «Театральный макет». Занятие 11
Билеты от 1500₽
Киноафиша Цикл занятий «Театральный макет». Занятие 11

Цикл занятий «Театральный макет». Занятие 11

0+
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О выставке

Цикл занятий «Театральный макет» в Творческой мастерской Боровского

Творческая мастерская театрального художника Боровского приглашает старших школьников и взрослых на углубленный курс «Театральный макет». Этот курс включает 12 занятий, на которых вы сможете погрузиться в захватывающий мир театрального макетирования.

Что вас ждет на курсе?

На занятиях вы познакомитесь с необходимыми материалами и инструментами, которые позволяют создать объемные модели театральных декораций. Особое внимание будет уделено общим контурам ваших индивидуальных проектов, что поможет развить творческое мышление и навыки дизайна.

Практическая часть

Главной частью курса станет освоение базовой техники прирезки, с помощью которой участники создадут объемы из картона. В результате вы получите детализированный театральный макет с подсветкой.

Кто проводит занятия?

Занятия ведут:

  • Озолс Элина Олеговна – художник-постановщик театра и кино, имеющая опыт преподавания дисциплины «Макетирование» в КМТИ им. Вишневской;
  • Зиновьева Анастасия Олеговна – методист Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».

Присоединяйтесь к курсу и откройте для себя мир театрального искусства с новой стороны!

Купить билет на выставка Цикл занятий «Театральный макет». Занятие 11

Помощь с билетами
Декабрь
21 декабря воскресенье
15:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Комбо: два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Комбо: два мастер-класса
15 января в 18:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1450 ₽
Свободное посещение Музея Гарри Поттера (выходные)
0+
Интерактивный
Свободное посещение Музея Гарри Поттера (выходные)
26 января в 13:50 Музей Гарри Поттера
от 690 ₽
Фрида Кало. Ожившие полотна
16+
Живопись Интерактивный Классическое искусство
Фрида Кало. Ожившие полотна
6 февраля в 11:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше