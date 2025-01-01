Цикл занятий по сценографии в Творческой мастерской Боровского

Творческая мастерская театрального художника Боровского приглашает старших школьников и взрослых на цикл углубленных занятий «Театральный макет». Это уникальная возможность погрузиться в искусство театрального макетирования.

Что вас ждет на занятиях?

Цикл состоит из 12 занятий, на которых вы познакомитесь с необходимыми материалами и инструментами для создания театральных макетов. Мы определим общие контуры будущих индивидуальных проектов и освоим базовые техники прирезки, позволяющие создавать объемные формы из картона.

Кульминация курса

В конце курса каждый участник сможет продемонстрировать свой детализированный театральный макет с подсветкой, который станет результатом вашей творческой работы.

Ваши наставники

Занятия проводит Элина Олеговна Озолс, художник-постановщик театра и кино, обладающая большим опытом работы в сфере макетирования, а также Анастасия Олеговна Зиновьева, методист Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского». Их знание и опыт сделают обучение увлекательным и полезным.

Не упустите возможность открыть для себя мир театрального макетирования и развить свои творческие способности!