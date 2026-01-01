Курс театрального макетирования в Москве
Цикл «Театральный макет» - это курс из 12 занятий, который подходит старшим школьникам и взрослым. Занятия познакомят участников с миром театрального макетирования, необходимыми материалами и инструментами. Каждое занятие включает практическую часть, где обучающиеся освоят базовые техники работы с картоном. В конце курса они представят детализированный театральный макет с подсветкой.
Программа курса:
- Занятие 1: Введение в макетирование
- Знакомство с курсом и материалами
- Основы композиции и перспективы
- Изучение инструментов и техники безопасности
- Занятие 2: Работа с чертежами
- Основы черчения для макетирования
- Чтение технических чертежей
- Практическое построение простых чертежей
- Занятие 3: Выбор материала
- Обзор материалов для макетирования
- Свойства различных материалов
- Выбор материала для итогового проекта
- Занятие 4: Масштаб и пропорции
- Изучение принципов масштабирования
- Работа с измерительными инструментами
- Создание пробных масштабированных элементов
- Занятие 5: Базовые техники работы с материалом
- Резка и обработка материала
- Склейка и соединение деталей
- Создание простых геометрических форм
- Занятие 6: Фактуры и текстуры
- Изучение различных фактур
- Способы создания текстур
- Практическая работа с фактурами
- Занятие 7: Планирование проекта
- Выбор темы итогового макета
- Создание эскизов
- Разработка детального плана работы
- Занятие 8: Основа макета
- Создание базового каркаса
- Работа с основными формами
- Монтаж крупных элементов
- Занятие 9: Детализация
- Создание мелких элементов
- Работа с пропорциями деталей
- Добавление фактур
- Занятие 10: Цветовое решение
- Выбор цветовой гаммы
- Техники окрашивания
- Работа с текстурами и покрытиями
- Занятие 11: Сборка и презентация
- Финальная сборка макета
- Монтаж всех элементов
- Подготовка к презентации
- Занятие 12: Защита проекта
- Презентация работ
- Анализ результатов
- Получение обратной связи
Преподаватели курса
Занятия ведут опытные специалисты:
- Элина Озолс – художник-постановщик театра и кино, бывший преподаватель дисциплины «Макетирование» в КМТИ им. Вишневской.
- Лидия Малкина – заместитель заведующего Мемориальным музеем «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».
Особенности курса
В группе до 7 человек обеспечивается индивидуальный подход к каждому участнику. Также обращаем внимание родителей, что в нашем творческом пространстве нет места для ожидания: мы рекомендуем воспользоваться библиотекой-коворкингом или уютной гостиной музея.
Продолжительность занятий: 90 минут.