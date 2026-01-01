Оповещения от Киноафиши
Цикл занятий «Театральный макет» (12 занятий)
Билеты от 1500₽
Цикл занятий «Театральный макет» (12 занятий)

Цикл занятий «Театральный макет» (12 занятий)

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О выставке

Курс театрального макетирования в Москве

Цикл «Театральный макет» - это курс из 12 занятий, который подходит старшим школьникам и взрослым. Занятия познакомят участников с миром театрального макетирования, необходимыми материалами и инструментами. Каждое занятие включает практическую часть, где обучающиеся освоят базовые техники работы с картоном. В конце курса они представят детализированный театральный макет с подсветкой.

Программа курса:

  • Занятие 1: Введение в макетирование
    • Знакомство с курсом и материалами
    • Основы композиции и перспективы
    • Изучение инструментов и техники безопасности
  • Занятие 2: Работа с чертежами
    • Основы черчения для макетирования
    • Чтение технических чертежей
    • Практическое построение простых чертежей
  • Занятие 3: Выбор материала
    • Обзор материалов для макетирования
    • Свойства различных материалов
    • Выбор материала для итогового проекта
  • Занятие 4: Масштаб и пропорции
    • Изучение принципов масштабирования
    • Работа с измерительными инструментами
    • Создание пробных масштабированных элементов
  • Занятие 5: Базовые техники работы с материалом
    • Резка и обработка материала
    • Склейка и соединение деталей
    • Создание простых геометрических форм
  • Занятие 6: Фактуры и текстуры
    • Изучение различных фактур
    • Способы создания текстур
    • Практическая работа с фактурами
  • Занятие 7: Планирование проекта
    • Выбор темы итогового макета
    • Создание эскизов
    • Разработка детального плана работы
  • Занятие 8: Основа макета
    • Создание базового каркаса
    • Работа с основными формами
    • Монтаж крупных элементов
  • Занятие 9: Детализация
    • Создание мелких элементов
    • Работа с пропорциями деталей
    • Добавление фактур
  • Занятие 10: Цветовое решение
    • Выбор цветовой гаммы
    • Техники окрашивания
    • Работа с текстурами и покрытиями
  • Занятие 11: Сборка и презентация
    • Финальная сборка макета
    • Монтаж всех элементов
    • Подготовка к презентации
  • Занятие 12: Защита проекта
    • Презентация работ
    • Анализ результатов
    • Получение обратной связи

Преподаватели курса

Занятия ведут опытные специалисты:

  • Элина Озолс – художник-постановщик театра и кино, бывший преподаватель дисциплины «Макетирование» в КМТИ им. Вишневской.
  • Лидия Малкина – заместитель заведующего Мемориальным музеем «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».

Особенности курса

В группе до 7 человек обеспечивается индивидуальный подход к каждому участнику. Также обращаем внимание родителей, что в нашем творческом пространстве нет места для ожидания: мы рекомендуем воспользоваться библиотекой-коворкингом или уютной гостиной музея.

Продолжительность занятий: 90 минут.

Купить билет на выставка Цикл занятий «Театральный макет» (12 занятий)

Помощь с билетами
Март
Апрель
Май
8 марта воскресенье
13:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
15 марта воскресенье
13:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
22 марта воскресенье
13:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
29 марта воскресенье
13:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
5 апреля воскресенье
13:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
12 апреля воскресенье
13:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
19 апреля воскресенье
13:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
26 апреля воскресенье
13:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
3 мая воскресенье
13:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽

