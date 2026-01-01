Курс театрального макетирования в Москве

Цикл «Театральный макет» - это курс из 12 занятий, который подходит старшим школьникам и взрослым. Занятия познакомят участников с миром театрального макетирования, необходимыми материалами и инструментами. Каждое занятие включает практическую часть, где обучающиеся освоят базовые техники работы с картоном. В конце курса они представят детализированный театральный макет с подсветкой.

Программа курса:

Занятие 1: Введение в макетирование Знакомство с курсом и материалами Основы композиции и перспективы Изучение инструментов и техники безопасности

Занятие 2: Работа с чертежами Основы черчения для макетирования Чтение технических чертежей Практическое построение простых чертежей

Занятие 3: Выбор материала Обзор материалов для макетирования Свойства различных материалов Выбор материала для итогового проекта

Занятие 4: Масштаб и пропорции Изучение принципов масштабирования Работа с измерительными инструментами Создание пробных масштабированных элементов

Занятие 5: Базовые техники работы с материалом Резка и обработка материала Склейка и соединение деталей Создание простых геометрических форм

Занятие 6: Фактуры и текстуры Изучение различных фактур Способы создания текстур Практическая работа с фактурами

Занятие 7: Планирование проекта Выбор темы итогового макета Создание эскизов Разработка детального плана работы

Занятие 8: Основа макета Создание базового каркаса Работа с основными формами Монтаж крупных элементов

Занятие 9: Детализация Создание мелких элементов Работа с пропорциями деталей Добавление фактур

Занятие 10: Цветовое решение Выбор цветовой гаммы Техники окрашивания Работа с текстурами и покрытиями

Занятие 11: Сборка и презентация Финальная сборка макета Монтаж всех элементов Подготовка к презентации

Занятие 12: Защита проекта Презентация работ Анализ результатов Получение обратной связи



Преподаватели курса

Занятия ведут опытные специалисты:

Элина Озолс – художник-постановщик театра и кино, бывший преподаватель дисциплины «Макетирование» в КМТИ им. Вишневской.

Лидия Малкина – заместитель заведующего Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».

Особенности курса

В группе до 7 человек обеспечивается индивидуальный подход к каждому участнику. Также обращаем внимание родителей, что в нашем творческом пространстве нет места для ожидания: мы рекомендуем воспользоваться библиотекой-коворкингом или уютной гостиной музея.

Продолжительность занятий: 90 минут.