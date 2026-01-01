Курс сценографии для школьников и взрослых в Москве
Цикл «Сценография» предлагает углубленный курс из 12 занятий для старших школьников и взрослых, заинтересованных в театральном искусстве. Участники смогут научиться создавать уникальные сценические решения и разрабатывать концепции постановок.
Программа курса
На занятиях участники познакомятся с современными технологиями создания сценографических концепций и получат возможность создать детализированный макет своей работы. Вот что они изучат:
- Занятие 1: Введение в сценографию
- Основы сценографии и её роль в театре
- Знакомство с инструментами и материалами
- Техника безопасности при работе
- Анализ известных театральных постановок
- Занятие 2: Композиция в сценографии
- Изучение основ композиции
- Анализ работ известных театральных художников
- Символика в сценографии
- Практическое задание: создание композиционных схем
- Занятие 3: Чертежи и планы сцены
- Основы технического черчения
- Планирование сценического пространства
- Масштабирование элементов
- Создание базовых чертежей
- Занятие 4: Материалы и фактуры
- Обзор материалов для сценографии
- Свойства различных материалов
- Работа с текстурами и фактурами
- Практическое применение материалов
- Занятие 5: Образ и концепция
- Разработка концепции постановки
- Создание первичных эскизов
- Работа с тематикой и символикой
- Подбор референсов
- Занятие 6: Проектирование пространства
- Планирование сценического пространства
- Работа с перспективой
- Создание объёмных композиций
- Практическое моделирование
- Занятие 7: Детализация элементов
- Разработка декоративных элементов
- Создание малых форм
- Работа с пропорциями
- Проработка деталей
- Занятие 8: Цветовое решение
- Колористика в сценографии
- Создание цветовых схем
- Работа с освещением
- Применение цветовых решений
- Занятие 9: Создание макета
- Выбор масштаба макета
- Планирование конструкции
- Сборка базовых элементов
- Монтаж основных форм
- Занятие 10: Детали и отделка
- Проработка мелких элементов
- Добавление фактур
- Декорирование макета
- Финальная отделка
- Занятие 11: Презентация проекта
- Подготовка к показу
- Создание презентации
- Рассказ о концепции
- Демонстрация макета
- Занятие 12: Защита работы
- Публичная презентация проекта
- Анализ результатов
- Получение обратной связи
- Обсуждение дальнейших шагов в развитии сценографии
Преподаватели курса
Занятия проводятся опытными преподавателями:
- Элина Озолс — художник-постановщик театра и кино, имеющая опыт преподавания дисциплины «Макетирование» в КМТИ им. Вишневской.
- Лидия Малкина — заместитель заведующего Мемориальным музеем «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».
Условия участия
Обращаем ваше внимание, что занятия проводятся в группах по 7 человек, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому участнику. Наша макетная представляет собой небольшое творческое пространство. Рекомендуем родителям выбирать альтернативные места для ожидания в музее, такие как уютная библиотека-коворкинг или гостиная.
Продолжительность каждого занятия — 90 минут.