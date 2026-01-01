Оповещения от Киноафиши
Цикл занятий «Сценография» (12 вечерних занятий)
Билеты от 1500₽
16+
Возраст 16+
О выставке

Курс сценографии для школьников и взрослых в Москве

Цикл «Сценография» предлагает углубленный курс из 12 занятий для старших школьников и взрослых, заинтересованных в театральном искусстве. Участники смогут научиться создавать уникальные сценические решения и разрабатывать концепции постановок.

Программа курса

На занятиях участники познакомятся с современными технологиями создания сценографических концепций и получат возможность создать детализированный макет своей работы. Вот что они изучат:

  • Занятие 1: Введение в сценографию
    • Основы сценографии и её роль в театре
    • Знакомство с инструментами и материалами
    • Техника безопасности при работе
    • Анализ известных театральных постановок
  • Занятие 2: Композиция в сценографии
    • Изучение основ композиции
    • Анализ работ известных театральных художников
    • Символика в сценографии
    • Практическое задание: создание композиционных схем
  • Занятие 3: Чертежи и планы сцены
    • Основы технического черчения
    • Планирование сценического пространства
    • Масштабирование элементов
    • Создание базовых чертежей
  • Занятие 4: Материалы и фактуры
    • Обзор материалов для сценографии
    • Свойства различных материалов
    • Работа с текстурами и фактурами
    • Практическое применение материалов
  • Занятие 5: Образ и концепция
    • Разработка концепции постановки
    • Создание первичных эскизов
    • Работа с тематикой и символикой
    • Подбор референсов
  • Занятие 6: Проектирование пространства
    • Планирование сценического пространства
    • Работа с перспективой
    • Создание объёмных композиций
    • Практическое моделирование
  • Занятие 7: Детализация элементов
    • Разработка декоративных элементов
    • Создание малых форм
    • Работа с пропорциями
    • Проработка деталей
  • Занятие 8: Цветовое решение
    • Колористика в сценографии
    • Создание цветовых схем
    • Работа с освещением
    • Применение цветовых решений
  • Занятие 9: Создание макета
    • Выбор масштаба макета
    • Планирование конструкции
    • Сборка базовых элементов
    • Монтаж основных форм
  • Занятие 10: Детали и отделка
    • Проработка мелких элементов
    • Добавление фактур
    • Декорирование макета
    • Финальная отделка
  • Занятие 11: Презентация проекта
    • Подготовка к показу
    • Создание презентации
    • Рассказ о концепции
    • Демонстрация макета
  • Занятие 12: Защита работы
    • Публичная презентация проекта
    • Анализ результатов
    • Получение обратной связи
    • Обсуждение дальнейших шагов в развитии сценографии

Преподаватели курса

Занятия проводятся опытными преподавателями:

  • Элина Озолс — художник-постановщик театра и кино, имеющая опыт преподавания дисциплины «Макетирование» в КМТИ им. Вишневской.
  • Лидия Малкина — заместитель заведующего Мемориальным музеем «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».

Условия участия

Обращаем ваше внимание, что занятия проводятся в группах по 7 человек, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому участнику. Наша макетная представляет собой небольшое творческое пространство. Рекомендуем родителям выбирать альтернативные места для ожидания в музее, такие как уютная библиотека-коворкинг или гостиная.

Продолжительность каждого занятия — 90 минут.

Купить билет на выставка Цикл занятий «Сценография» (12 вечерних занятий)

Помощь с билетами
Март
Апрель
Май
8 марта воскресенье
16:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
15 марта воскресенье
16:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
22 марта воскресенье
16:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
29 марта воскресенье
16:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
5 апреля воскресенье
16:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
12 апреля воскресенье
16:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
19 апреля воскресенье
16:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
26 апреля воскресенье
16:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽
3 мая воскресенье
16:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 1500 ₽

