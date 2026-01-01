Курс сценографии для школьников и взрослых в Москве

Цикл «Сценография» предлагает углубленный курс из 12 занятий для старших школьников и взрослых, заинтересованных в театральном искусстве. Участники смогут научиться создавать уникальные сценические решения и разрабатывать концепции постановок.

Программа курса

На занятиях участники познакомятся с современными технологиями создания сценографических концепций и получат возможность создать детализированный макет своей работы. Вот что они изучат:

Занятие 1: Введение в сценографию Основы сценографии и её роль в театре Знакомство с инструментами и материалами Техника безопасности при работе Анализ известных театральных постановок

Занятие 2: Композиция в сценографии Изучение основ композиции Анализ работ известных театральных художников Символика в сценографии Практическое задание: создание композиционных схем

Занятие 3: Чертежи и планы сцены Основы технического черчения Планирование сценического пространства Масштабирование элементов Создание базовых чертежей

Занятие 4: Материалы и фактуры Обзор материалов для сценографии Свойства различных материалов Работа с текстурами и фактурами Практическое применение материалов

Занятие 5: Образ и концепция Разработка концепции постановки Создание первичных эскизов Работа с тематикой и символикой Подбор референсов

Занятие 6: Проектирование пространства Планирование сценического пространства Работа с перспективой Создание объёмных композиций Практическое моделирование

Занятие 7: Детализация элементов Разработка декоративных элементов Создание малых форм Работа с пропорциями Проработка деталей

Занятие 8: Цветовое решение Колористика в сценографии Создание цветовых схем Работа с освещением Применение цветовых решений

Занятие 9: Создание макета Выбор масштаба макета Планирование конструкции Сборка базовых элементов Монтаж основных форм

Занятие 10: Детали и отделка Проработка мелких элементов Добавление фактур Декорирование макета Финальная отделка

Занятие 11: Презентация проекта Подготовка к показу Создание презентации Рассказ о концепции Демонстрация макета

Занятие 12: Защита работы Публичная презентация проекта Анализ результатов Получение обратной связи Обсуждение дальнейших шагов в развитии сценографии



Преподаватели курса

Занятия проводятся опытными преподавателями:

Элина Озолс — художник-постановщик театра и кино, имеющая опыт преподавания дисциплины «Макетирование» в КМТИ им. Вишневской.

Лидия Малкина — заместитель заведующего Мемориальным музеем «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».

Условия участия

Обращаем ваше внимание, что занятия проводятся в группах по 7 человек, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому участнику. Наша макетная представляет собой небольшое творческое пространство. Рекомендуем родителям выбирать альтернативные места для ожидания в музее, такие как уютная библиотека-коворкинг или гостиная.

Продолжительность каждого занятия — 90 минут.