Курс сценографии в Москве
Цикл «Сценография» предлагает уникальную возможность для старших школьников и взрослых освоить искусство создания сценических решений и разработки концепций театральных постановок. Курс состоит из 12 занятий, на которых участники познакомятся с современными подходами и технологиями в этой области.
Программа курса
На занятиях вы будете работать над созданием детализированного макета, который станет вашим индивидуальным проектом. Вот краткое содержание каждого занятия:
- Занятие 1. Введение в сценографию
- Основы сценографии и её роль в театре
- Знакомство с инструментами и материалами
- Техника безопасности при работе
- Анализ известных театральных постановок
- Занятие 2. Композиция в сценографии
- Изучение основ композиции
- Анализ работ известных театральных художников
- Символика в сценографии
- Практическое задание: создание композиционных схем
- Занятие 3. Чертежи и планы сцены
- Основы технического черчения
- Планирование сценического пространства
- Масштабирование элементов
- Создание базовых чертежей
- Занятие 4. Материалы и фактуры
- Обзор материалов для сценографии
- Свойства различных материалов
- Работа с текстурами и фактурами
- Практическое применение материалов
- Занятие 5. Образ и концепция
- Разработка концепции постановки
- Создание первичных эскизов
- Работа с тематикой и символикой
- Подбор референсов
- Занятие 6. Проектирование пространства
- Планирование сценического пространства
- Работа с перспективой
- Создание объёмных композиций
- Практическое моделирование
- Занятие 7. Детализация элементов
- Разработка декоративных элементов
- Создание малых форм
- Работа с пропорциями
- Проработка деталей
- Занятие 8. Цветовое решение
- Колористика в сценографии
- Создание цветовых схем
- Работа с освещением
- Применение цветовых решений
- Занятие 9. Создание макета
- Выбор масштаба макета
- Планирование конструкции
- Сборка базовых элементов
- Монтаж основных форм
- Занятие 10. Детали и отделка
- Проработка мелких элементов
- Добавление фактур
- Декорирование макета
- Финальная отделка
- Занятие 11. Презентация проекта
- Подготовка к показу
- Создание презентации
- Рассказ о концепции
- Демонстрация макета
- Занятие 12. Защита работы
- Публичная презентация проекта
- Анализ результатов
- Получение обратной связи
- Обсуждение дальнейших шагов в развитии сценографии
Преподаватели
Занятия проводятся талантливыми специалистами:
- Элина Озолс — художник-постановщик театра и кино, ранее преподавала дисциплину «Макетирование» в КМТИ им. Вишневской.
- Лидия Малкина — заместитель заведующего Мемориальным музеем «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».
Работа в группах
Обратите внимание, что мы работаем в группах по 7 человек, что позволяет каждому участнику получить индивидуальный подход. Наша макетная — это небольшое творческое пространство, поэтому рекомендуем родителям подыскать места для ожидания в других частях музея, таких как библиотека-коворкинг или уютная гостиная.
Продолжительность занятий: 90 минут