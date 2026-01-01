Курс сценографии в Москве

Цикл «Сценография» предлагает уникальную возможность для старших школьников и взрослых освоить искусство создания сценических решений и разработки концепций театральных постановок. Курс состоит из 12 занятий, на которых участники познакомятся с современными подходами и технологиями в этой области.

Программа курса

На занятиях вы будете работать над созданием детализированного макета, который станет вашим индивидуальным проектом. Вот краткое содержание каждого занятия:

Занятие 1. Введение в сценографию Основы сценографии и её роль в театре Знакомство с инструментами и материалами Техника безопасности при работе Анализ известных театральных постановок

Занятие 2. Композиция в сценографии Изучение основ композиции Анализ работ известных театральных художников Символика в сценографии Практическое задание: создание композиционных схем

Занятие 3. Чертежи и планы сцены Основы технического черчения Планирование сценического пространства Масштабирование элементов Создание базовых чертежей

Занятие 4. Материалы и фактуры Обзор материалов для сценографии Свойства различных материалов Работа с текстурами и фактурами Практическое применение материалов

Занятие 5. Образ и концепция Разработка концепции постановки Создание первичных эскизов Работа с тематикой и символикой Подбор референсов

Занятие 6. Проектирование пространства Планирование сценического пространства Работа с перспективой Создание объёмных композиций Практическое моделирование

Занятие 7. Детализация элементов Разработка декоративных элементов Создание малых форм Работа с пропорциями Проработка деталей

Занятие 8. Цветовое решение Колористика в сценографии Создание цветовых схем Работа с освещением Применение цветовых решений

Занятие 9. Создание макета Выбор масштаба макета Планирование конструкции Сборка базовых элементов Монтаж основных форм

Занятие 10. Детали и отделка Проработка мелких элементов Добавление фактур Декорирование макета Финальная отделка

Занятие 11. Презентация проекта Подготовка к показу Создание презентации Рассказ о концепции Демонстрация макета

Занятие 12. Защита работы Публичная презентация проекта Анализ результатов Получение обратной связи Обсуждение дальнейших шагов в развитии сценографии



Преподаватели

Занятия проводятся талантливыми специалистами:

Элина Озолс — художник-постановщик театра и кино, ранее преподавала дисциплину «Макетирование» в КМТИ им. Вишневской.

Лидия Малкина — заместитель заведующего Мемориальным музеем «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».

Работа в группах

Обратите внимание, что мы работаем в группах по 7 человек, что позволяет каждому участнику получить индивидуальный подход. Наша макетная — это небольшое творческое пространство, поэтому рекомендуем родителям подыскать места для ожидания в других частях музея, таких как библиотека-коворкинг или уютная гостиная.

Продолжительность занятий: 90 минут