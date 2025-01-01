Цикл «Рециталы». Концерт Максима Акчурина: Бах, Кассадо, Бриттен

Цикл «Рециталы»: Концерт Максима Акчурина в Доме радио

Приглашаем вас на уникальный концерт выдающегося музыканта Максима Акчурина, который состоится в уютном пространстве Дома радио. Этот вечер обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех ценителей классической музыки.

Программа вечера

В программе концерта звучат произведения великих композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Агустин Барриос Кассадо и Бенджамин Бриттен. Эти произведения погружают слушателей в мир глубоких эмоций и необыкновенной красоты звуков, наполняя атмосферу концерта особой магией.

Об исполнителе

Максим Акчурин — талантливый музыкант и исполните, известный своими глубокими интерпретациями классики. Он является обладателем множества наград и призов на международных конкурсах, а также активно выступает на лучших сценах России и за её пределами.

Интересные факты

Иоганн Себастьян Бах, чья музыка будет представлена в концерте, считается основоположником многих музыкальных жанров и стилей.

Агустин Барриос Кассадо, известный как "папа гитары", сочетал в своём творчестве элементы национальной музыки и европейской классики.

Бенджамин Бриттен, британский композитор, олицетворяет новое течение в классической музыке 20 века, в своих произведениях он часто обращается к социальным темам.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением великих произведений в интерпретации талантливого музыканта. Концерт станет отличной возможностью как для настоящих ценителей музыки, так и для тех, кто только начинает знакомить себя с классикой.