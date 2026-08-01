Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Цикл психологических тренингов «Искусство в себе»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Цикл психологических тренингов «Искусство в себе»

Цикл психологических тренингов «Искусство в себе»

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О выставке

Арт-терапия в Москве: психотерапия через творчество

Приглашаем вас в летнюю психологическую арт-группу «Искусство в себе» — уникальное пространство, где творчество становится способом внимательнее услышать себя и свои чувства. Зачастую то, что трудно выразить словами, может проявиться через рисунок, движение или созданные образы. Здесь творчество не является целью, а служит возможностью остановиться, прислушаться к своему внутреннему миру и увидеть привычные вещи немного иначе.

Цели и задачи группы

«Искусство в себе» предлагает вам:

  • Соприкоснуться со своими чувствами и потребностями;
  • Лучше понимать себя и находить внутреннюю опору;
  • Обратить внимание на то, что происходит в вашем внутреннем мире без необходимости себя оценивать;
  • Открывать новые грани себя через рисунок, скульптуру и природные образы;
  • Развивать чувствительность к тому, что рождается в процессе творчества.

Каждая встреча — это возможность ненадолго выйти из привычной спешки, уделить время себе и открыть что-то важное в процессе творчества.

Темы встреч

Тематические встречи будут проходить в следующем формате:

  • 29 июля, 19:00 — «За маской недовольства»: исследуем, что скрывается за привычным недовольством и какие чувства стоят за ним.
  • 5 августа, 19:00 — «Предмет как текст»: попробуем услышать историю, которую рассказывает обычный предмет, и увидеть его символический язык.
  • 12 августа, 19:00 — «Мост через лето»: оглянемся на прожитое лето, попрощаемся с тем, что хочется отпустить, и почувствуем, с чем дальше идти.

Вы можете посетить любую из встреч или пройти весь цикл. Каждая встреча является самостоятельной и не требует участия в предыдущих — это новая возможность встретиться с собой.

Автор и ведущая — Ирина Максимова, практикующий психолог и консультант по работе с экспрессивными искусствами.

Купить билет на выставка Цикл психологических тренингов «Искусство в себе»

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
19 августа среда
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2000 ₽
26 августа среда
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2000 ₽
2 сентября среда
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2000 ₽
9 сентября среда
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2000 ₽
16 сентября среда
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2000 ₽
23 сентября среда
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2000 ₽
30 сентября среда
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2000 ₽
7 октября среда
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2000 ₽
14 октября среда
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2000 ₽
21 октября среда
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Мультимедийное путешествие в Hello Park Мега Теплый Стан
0+
Интерактивный

Мультимедийное путешествие в Hello Park Мега Теплый Стан

19 августа в 10:00 Hello Park в ТЦ «Мега Теплый Стан»
Билеты
Cosmoscow 2026
0+
Видео Дизайн Декоративно-прикладные Фотография Живопись Графика Скульптура Инсталляция Новые медиа Объект Интерактивный Стрит-арт Современное искусство

Cosmoscow 2026

4 сентября в 09:00 Тимирязев-центр
Билеты
VR-инсталляция
6+
Интерактивный

VR-инсталляция

22 августа в 12:30 Центр «Марс»
от 900 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше