Арт-терапия в Москве: психотерапия через творчество

Приглашаем вас в летнюю психологическую арт-группу «Искусство в себе» — уникальное пространство, где творчество становится способом внимательнее услышать себя и свои чувства. Зачастую то, что трудно выразить словами, может проявиться через рисунок, движение или созданные образы. Здесь творчество не является целью, а служит возможностью остановиться, прислушаться к своему внутреннему миру и увидеть привычные вещи немного иначе.

Цели и задачи группы

«Искусство в себе» предлагает вам:

Соприкоснуться со своими чувствами и потребностями;

Лучше понимать себя и находить внутреннюю опору;

Обратить внимание на то, что происходит в вашем внутреннем мире без необходимости себя оценивать;

Открывать новые грани себя через рисунок, скульптуру и природные образы;

Развивать чувствительность к тому, что рождается в процессе творчества.

Каждая встреча — это возможность ненадолго выйти из привычной спешки, уделить время себе и открыть что-то важное в процессе творчества.

Темы встреч

Тематические встречи будут проходить в следующем формате:

29 июля, 19:00 — «За маской недовольства»: исследуем, что скрывается за привычным недовольством и какие чувства стоят за ним.

— «За маской недовольства»: исследуем, что скрывается за привычным недовольством и какие чувства стоят за ним. 5 августа, 19:00 — «Предмет как текст»: попробуем услышать историю, которую рассказывает обычный предмет, и увидеть его символический язык.

— «Предмет как текст»: попробуем услышать историю, которую рассказывает обычный предмет, и увидеть его символический язык. 12 августа, 19:00 — «Мост через лето»: оглянемся на прожитое лето, попрощаемся с тем, что хочется отпустить, и почувствуем, с чем дальше идти.

Вы можете посетить любую из встреч или пройти весь цикл. Каждая встреча является самостоятельной и не требует участия в предыдущих — это новая возможность встретиться с собой.

Автор и ведущая — Ирина Максимова, практикующий психолог и консультант по работе с экспрессивными искусствами.