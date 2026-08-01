Приглашаем вас в летнюю психологическую арт-группу «Искусство в себе» — уникальное пространство, где творчество становится способом внимательнее услышать себя и свои чувства. Зачастую то, что трудно выразить словами, может проявиться через рисунок, движение или созданные образы. Здесь творчество не является целью, а служит возможностью остановиться, прислушаться к своему внутреннему миру и увидеть привычные вещи немного иначе.
«Искусство в себе» предлагает вам:
Каждая встреча — это возможность ненадолго выйти из привычной спешки, уделить время себе и открыть что-то важное в процессе творчества.
Тематические встречи будут проходить в следующем формате:
Вы можете посетить любую из встреч или пройти весь цикл. Каждая встреча является самостоятельной и не требует участия в предыдущих — это новая возможность встретиться с собой.
Автор и ведущая — Ирина Максимова, практикующий психолог и консультант по работе с экспрессивными искусствами.