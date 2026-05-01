Цикл «Портреты» Луиджи Боккерини

Концерт цикла «Портреты» Луиджи Боккерини в Доме Кочневой
В Доме Кочневой состоится концерт, посвященный творчеству Луиджи Боккерини. Главной темой программы станет Stabat Mater — произведение для сопрано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Также в исполнении участников прозвучит квинтет для флейты, двух скрипок, альта и виолончели, а также квинтет для гитары, двух скрипок, альта и виолончели под названием «Ночная стража в Мадриде». Концерт обещает быть интересным как для любителей камерной музыки, так и для поклонников Боккерини.
Программа концерта
- Stabat Mater для сопрано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса
- Квинтет для флейты, двух скрипок, альта и виолончели
- Квинтет для гитары, двух скрипок, альта и виолончели «Ночная стража в Мадриде»
Исполнители
- Виктория Ребенко — лауреат международного конкурса (сопрано)
- Наталья Капустина — лауреат международного конкурса (флейта)
- Михаил Радюкевич — заслуженный артист России (гитара)
Квартет им. Римского-Корсакова
- Екатерина Белисова (скрипка)
- Михаил Бондарев (скрипка)
- Алексей Попов (альт)
- Игорь Клыков (виолончель)
Концерт будет вести Ольга Ворсина. Обратите внимание, что предусмотрен антракт.