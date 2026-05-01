Цикл «Портреты» Луиджи Боккерини
Цикл «Портреты» Луиджи Боккерини

Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт цикла «Портреты» Луиджи Боккерини в Доме Кочневой

В Доме Кочневой состоится концерт, посвященный творчеству Луиджи Боккерини. Главной темой программы станет Stabat Mater — произведение для сопрано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Также в исполнении участников прозвучит квинтет для флейты, двух скрипок, альта и виолончели, а также квинтет для гитары, двух скрипок, альта и виолончели под названием «Ночная стража в Мадриде». Концерт обещает быть интересным как для любителей камерной музыки, так и для поклонников Боккерини.

Программа концерта

  • Stabat Mater для сопрано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса
  • Квинтет для флейты, двух скрипок, альта и виолончели
  • Квинтет для гитары, двух скрипок, альта и виолончели «Ночная стража в Мадриде»

Исполнители

  • Виктория Ребенко — лауреат международного конкурса (сопрано)
  • Наталья Капустина — лауреат международного конкурса (флейта)
  • Михаил Радюкевич — заслуженный артист России (гитара)

Квартет им. Римского-Корсакова

  • Екатерина Белисова (скрипка)
  • Михаил Бондарев (скрипка)
  • Алексей Попов (альт)
  • Игорь Клыков (виолончель)

Концерт будет вести Ольга Ворсина. Обратите внимание, что предусмотрен антракт.

Май
30 мая суббота
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 800 ₽

