Цикл «Портреты» Луиджи Боккерини

Концерт цикла «Портреты» Луиджи Боккерини в Доме Кочневой

В Доме Кочневой состоится концерт, посвященный творчеству Луиджи Боккерини. Главной темой программы станет Stabat Mater — произведение для сопрано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Также в исполнении участников прозвучит квинтет для флейты, двух скрипок, альта и виолончели, а также квинтет для гитары, двух скрипок, альта и виолончели под названием «Ночная стража в Мадриде». Концерт обещает быть интересным как для любителей камерной музыки, так и для поклонников Боккерини.

Программа концерта

Stabat Mater для сопрано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса

Квинтет для флейты, двух скрипок, альта и виолончели

Квинтет для гитары, двух скрипок, альта и виолончели «Ночная стража в Мадриде»

Исполнители

Виктория Ребенко — лауреат международного конкурса (сопрано)

Наталья Капустина — лауреат международного конкурса (флейта)

Михаил Радюкевич — заслуженный артист России (гитара)

Квартет им. Римского-Корсакова

Екатерина Белисова (скрипка)

Михаил Бондарев (скрипка)

Алексей Попов (альт)

Игорь Клыков (виолончель)

Концерт будет вести Ольга Ворсина. Обратите внимание, что предусмотрен антракт.