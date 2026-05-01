Цикл «Музыкальные четверги с Московской консерваторией». Рахманинов. Этюды-картины

Музыкальные четверги с Московской консерваторией в Музее-квартире Гольденвейзера

Приглашаем вас на уникальный концерт в рамках цикла «Музыкальные четверги с Московской консерваторией». Мероприятие пройдет в уютной атмосфере Музея-квартиры Гольденвейзера, где в исполнении лауреатов международных конкурсов и студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского вы сможете насладиться произведениями Сергея Рахманинова.

Исполнители

Дарья Викторова

Анна Куликова

Андрей Тубалов

Ирина Гюлумян

Программа

В программе звучат избранные этюды-картины опусов 33 и 39 Сергея Рахманинова. Эти произведения являются настоящей энциклопедией стиля и образов композитора, отражая его путь от классики и романтизма к современным музыкальным тенденциям XX века.

Дополнительная информация

Концерт проходит в рамках партнерской программы Музея музыки и Московской консерватории. В день мероприятия у зрителей будет возможность посетить одну из временных выставок музея. Чтобы получить подробности, обращайтесь к администраторам.