Цикл «Музыкальные четверги с Московской консерваторией». Рахманинов. Этюды-картины
Цикл «Музыкальные четверги с Московской консерваторией». Рахманинов. Этюды-картины

Возраст 12+
О концерте

Музыкальные четверги с Московской консерваторией в Музее-квартире Гольденвейзера

Приглашаем вас на уникальный концерт в рамках цикла «Музыкальные четверги с Московской консерваторией». Мероприятие пройдет в уютной атмосфере Музея-квартиры Гольденвейзера, где в исполнении лауреатов международных конкурсов и студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского вы сможете насладиться произведениями Сергея Рахманинова.

Исполнители

  • Дарья Викторова
  • Анна Куликова
  • Андрей Тубалов
  • Ирина Гюлумян

Программа

В программе звучат избранные этюды-картины опусов 33 и 39 Сергея Рахманинова. Эти произведения являются настоящей энциклопедией стиля и образов композитора, отражая его путь от классики и романтизма к современным музыкальным тенденциям XX века.

Дополнительная информация

Концерт проходит в рамках партнерской программы Музея музыки и Московской консерватории. В день мероприятия у зрителей будет возможность посетить одну из временных выставок музея. Чтобы получить подробности, обращайтесь к администраторам.

28 мая четверг
19:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
