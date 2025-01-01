Мастер-класс «Франция начала XX века»

Перед участниками мастер-класса — целая Франция начала XX века: яркая, смелая, немного дерзкая и вдохновляющая. Вместе с Анри Матиссом, Андре Дереном, Анри Руссо и другими художниками вы научитесь видеть мир по-новому: в красках, линиях и ощущениях.

На занятиях участники будут знакомиться с картинами и историями живописцев, обсуждать, что их вдохновляло на работу, и создавать свои произведения по мотивам французских картин.

Ведущая мастер-класса

Ведущая — Анна Дерябова, художник-график. Она училась в Челюскинской мастерской для художников-графиков и в Инновационной лаборатории мокуханга (Япония). Анна — участница Биеннале печатной графики «Всадник» в Казани, а также выставок «Новое время» в Новой Третьяковке и «Освоение пространств» в галерее Ходынка.

Что взять с собой?

Входной билет для взрослого, если планируется осмотр выставки.

Бесплатный входной билет для детей, который можно оформить на сайте или в кассе музея.

Расписание мастер-классов