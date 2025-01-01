Перед участниками мастер-класса — целая Франция начала XX века: яркая, смелая, немного дерзкая и вдохновляющая. Вместе с Анри Матиссом, Андре Дереном, Анри Руссо и другими художниками вы научитесь видеть мир по-новому: в красках, линиях и ощущениях.
На занятиях участники будут знакомиться с картинами и историями живописцев, обсуждать, что их вдохновляло на работу, и создавать свои произведения по мотивам французских картин.
Ведущая — Анна Дерябова, художник-график. Она училась в Челюскинской мастерской для художников-графиков и в Инновационной лаборатории мокуханга (Япония). Анна — участница Биеннале печатной графики «Всадник» в Казани, а также выставок «Новое время» в Новой Третьяковке и «Освоение пространств» в галерее Ходынка.