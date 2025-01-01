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Цикл мастер-классов по французской живописи «Рыбки Матисса» для детей от 8 лет
Билеты от 1500₽
Киноафиша Цикл мастер-классов по французской живописи «Рыбки Матисса» для детей от 8 лет

Цикл мастер-классов по французской живописи «Рыбки Матисса» для детей от 8 лет

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс «Франция начала XX века»

Перед участниками мастер-класса — целая Франция начала XX века: яркая, смелая, немного дерзкая и вдохновляющая. Вместе с Анри Матиссом, Андре Дереном, Анри Руссо и другими художниками вы научитесь видеть мир по-новому: в красках, линиях и ощущениях.

На занятиях участники будут знакомиться с картинами и историями живописцев, обсуждать, что их вдохновляло на работу, и создавать свои произведения по мотивам французских картин.

Ведущая мастер-класса

Ведущая — Анна Дерябова, художник-график. Она училась в Челюскинской мастерской для художников-графиков и в Инновационной лаборатории мокуханга (Япония). Анна — участница Биеннале печатной графики «Всадник» в Казани, а также выставок «Новое время» в Новой Третьяковке и «Освоение пространств» в галерее Ходынка.

Что взять с собой?

  • Входной билет для взрослого, если планируется осмотр выставки.
  • Бесплатный входной билет для детей, который можно оформить на сайте или в кассе музея.

Расписание мастер-классов

  • 21 июня — «Рыбки Матисса»
  • 28 июня — «Таинственный остров Поля Гогена»
  • 5 июля — «Натюрморт Жоржа Брака»
  • 12 июля — «Джунгли Анри Руссо»
  • 19 июля — «Рыбки Матисса»

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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