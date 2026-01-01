Цикл лекций «Русский фольклор»
18+

О выставке

Цикл лекций о Русском фольклоре: откройте для себя богатство культурного наследия

Цикл лекций «Русский фольклор» приглашает вас познакомиться с удивительным миром традиционной культуры России. Каждую неделю сотрудники музея в дружеской атмосфере предлагают узнать о народных сказках, былинах, обрядах, песнях и загадках, передававшихся из поколения в поколение.

Что вас ждет на лекциях?

Участников ждут живые примеры, увлекательные истории и возможность задать вопросы экспертам, которые помогут глубже понять символику и значение фольклора для современности. Эти встречи подойдут всем, кто хочет прикоснуться к народной мудрости и открыть для себя красоту русской культуры.

Темы лекций

  • Сказка, быличка, небылица
  • Русский героический эпос: былины
  • Песни обрядовые и жнивные
  • Заговоры, клятвы и божбы, проклятия
  • Пословицы и поговорки: паремии в русском фольклоре
  • Поверья и приметы, пожелания
  • Колыбельные, потешки и пестушки
  • Духовный стих и христианская легенда
  • Историческая песня, баллада, лирическая песня
  • Фольклор 15-17 веков: театр и лубок
  • Фольклор 19 века: частушки - голос народа
  • Фольклор 19 века: песня литературного происхождения, маршевая песня, жестокий романс
  • Фольклор 19 века: рабочий фольклор, сказ, песня рабочих
  • Фольклор 20 века: молва, сплетня, современный суеверный рассказ

Важная информация

Обращаем ваше внимание, что в связи с ремонтом крыльца вход в Музей русской сказки осуществляется с улицы Чапыгина, через арку дома № 2, и прямо через двор в белую дверь с надписью «За лесами, за горами». Продолжительность каждой лекции составляет 90 минут. Ценз 18+

Июнь
2 июня вторник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 500 ₽
9 июня вторник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 500 ₽
16 июня вторник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 500 ₽
23 июня вторник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 500 ₽

Фотографии

