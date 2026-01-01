Цикл лекций о Русском фольклоре: откройте для себя богатство культурного наследия

Цикл лекций «Русский фольклор» приглашает вас познакомиться с удивительным миром традиционной культуры России. Каждую неделю сотрудники музея в дружеской атмосфере предлагают узнать о народных сказках, былинах, обрядах, песнях и загадках, передававшихся из поколения в поколение.

Что вас ждет на лекциях?

Участников ждут живые примеры, увлекательные истории и возможность задать вопросы экспертам, которые помогут глубже понять символику и значение фольклора для современности. Эти встречи подойдут всем, кто хочет прикоснуться к народной мудрости и открыть для себя красоту русской культуры.

Темы лекций

Сказка, быличка, небылица

Русский героический эпос: былины

Песни обрядовые и жнивные

Заговоры, клятвы и божбы, проклятия

Пословицы и поговорки: паремии в русском фольклоре

Поверья и приметы, пожелания

Колыбельные, потешки и пестушки

Духовный стих и христианская легенда

Историческая песня, баллада, лирическая песня

Фольклор 15-17 веков: театр и лубок

Фольклор 19 века: частушки - голос народа

Фольклор 19 века: песня литературного происхождения, маршевая песня, жестокий романс

Фольклор 19 века: рабочий фольклор, сказ, песня рабочих

Фольклор 20 века: молва, сплетня, современный суеверный рассказ

Важная информация

Обращаем ваше внимание, что в связи с ремонтом крыльца вход в Музей русской сказки осуществляется с улицы Чапыгина, через арку дома № 2, и прямо через двор в белую дверь с надписью «За лесами, за горами». Продолжительность каждой лекции составляет 90 минут. Ценз 18+