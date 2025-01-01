Цикл концертов «Средь шумного бала…». Вечер 1

Приглашаем вас на первый вечер из цикла концертов, посвящённого 185-летию со дня рождения выдающегося композитора П.И. Чайковского. В программе вечера представлены все романсы мастера, которые затрагивают самые глубокие чувства и являются настоящими жемчугами мировой классики.
Звучание фортепиано обеспечит Ольга Воробьёва, лауреат международных конкурсов, которая также является автором проекта и ведущей концертов.
Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Чайковского и насладиться высококлассным исполнением его произведений. Это станет незабываемым событием для всех любителей классической музыки!