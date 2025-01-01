Меню
О концерте/спектакле

Цикл концертов «Средь шумного бала…». Вечер 1. К 185-летию со дня рождения П.И. Чайковского

Приглашаем вас на первый вечер из цикла концертов, посвящённого 185-летию со дня рождения выдающегося композитора П.И. Чайковского. В программе вечера представлены все романсы мастера, которые затрагивают самые глубокие чувства и являются настоящими жемчугами мировой классики.

Исполнители

  • Александра Конева (сопрано) — приглашенная солистка Екатеринбургского театра оперы и балета;
  • Ксения Молоткова (сопрано) — лауреат международных конкурсов;
  • Алина Шакирова (меццо-сопрано) — приглашенная солистка Mittelsächsisches Theater (Фрайбург, Германия);
  • Артём Гарнов (баритон) — солист Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова.

Партия фортепиано

Звучание фортепиано обеспечит Ольга Воробьёва, лауреат международных конкурсов, которая также является автором проекта и ведущей концертов.

Посещение

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Чайковского и насладиться высококлассным исполнением его произведений. Это станет незабываемым событием для всех любителей классической музыки!

Октябрь
18 октября суббота
18:00
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
от 300 ₽

