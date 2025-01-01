Цикл концертов «Школа магии». Вечер 1

Цикл концертов классической музыки в Гнесинском

Цикл концертов под руководством Александра Посикеры приглашает зрителей стать свидетелями удивительного путешествия в мир фагота — самого низкого по тесситуре и одного из самых загадочных деревянных духовых инструментов. Вместе с талантливой пианисткой Ольгой Посикерой они раскрывают новые грани репертуара для фагота, демонстрируя его богатство и многообразие.

Программа вечера

На первом концерте сезона зрители смогут насладиться редкими произведениями французского композитора XVII–XVIII веков Марена Маре. В дополнение к этому, в программе также прозвучат композиции XX века, среди которых произведения Белы Бартока, Дьёрдя Орбана и Эжена Боцца. Эти композиторы возродили интерес к фаготу, ввели новые приемы игры и показали, какой богатый звук способен извлекать этот инструмент.

Уникальность проекта

Проект «Школа магии» не только знакомит слушателей с произведениями, которые редко исполняются, но и вдохновляет их на дальнейшие открытия в мире классической музыки. Это возможность услышать фагот в совершенно новом амплуа и оценить его выразительность и глубину.

Автор проекта и ведущий концертов — Александр Посикера. Погрузитесь в магию музыки и откройте для себя тайны фагота вместе с талантливыми музыкантами!