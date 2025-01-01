Меню
Цикл концертов при свечах. Романтика Шопена
Билеты от 1000₽
Цикл концертов при свечах. Романтика Шопена

Цикл концертов при свечах. Романтика Шопена

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Погружение в волшебный мир музыки Шопена

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки, который перенесет вас в эпоху романтизма. Величественные звуки фортепиано расскажут историю о красоте, любви и возвышенных чувствах. Этот вечер посвящён Фредерику Шопену — гению музыкального романтизма, чье творчество покорило сердца миллионов.

Творчество Шопена

Произведения Шопена отличаются уникальным сочетанием технического совершенства и глубокой эмоциональности. Каждая нота наполняет пользу на особым смыслом, что делает его музыку не только прекрасной, но и невероятно выразительной.

Атмосфера вечера

В атмосфере утончённой элегантности вы услышите шедевры великого композитора, исполненные с присущим ему блеском и глубиной. Мелодии, рождённые вдохновением польского романтика, зазвучат в стенах исторического здания, создавая неповторимую ауру музыкального волшебства.

Не упустите возможность

Этот вечер станет настоящим подарком для всех ценителей классической музыки. Позвольте себе погрузиться в мир изысканных звуков, где время замедляет свой бег, а сердце наполняется возвышенными чувствами.

Не упустите возможность прикоснуться к вечной красоте музыки Шопена и провести незабываемый вечер в компании великих произведений искусства. Ждем вас на концерте, который оставит в вашей душе неизгладимый след.

Купить билет на концерт Цикл концертов при свечах. Романтика Шопена

Октябрь
17 октября пятница
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1000 ₽

