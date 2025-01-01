Цикл концертов «Барочная среда». Вечер 1. «Италия и Франция: Passione & Élégance»

Европейское музыкальное барокко олицетворяет два доминирующих стиля — итальянский и французский. Итальянская музыка, с её фантастической импровизацией, оказала значительное влияние на звуковую палитру Северной Германии. Так, Дитрих Букстехуде создал свои органные прелюдии, токкаты и фантазии, вдохновляясь формами, заимствованными у Фрескобальди и его окружения.

В рамках данного концерта прозвучит и музыка одного из величайших итальянских композиторов — Антонио Вивальди. Его творчество пользовалось особым уважением у Иоганна Себастьяна Баха, который даже аранжировал некоторые из скрипичных концертов Вивальди для органа. Эта транскрипция займет достойное место в программе вечера.

В завершение первой половины концерта представим произведение Алессандро Страделлы, одного из самых влиятельных композиторов барокко. В музыкальных кругах ещё долго будут обсуждать вопрос, кто же создал жанр concerto grosso. Хотя Корелли первым назвал его в своём opus 6, похожие идеи Страделла использовал гораздо ранее в своих виольных сонатах. Эти композиторы, несомненно, обменивались творческими идеями.

Французское музыкальное наследие

Вторая половина вечера будет посвящена французской музыке, известной своей уникальной системой жанров. Французские органные сюиты отличались от привычных танцевальных пьес — аллеманды, куранты, сарабанд и жиги — набором миниатюр, каждая из которых имела свои собственные тембровые оттенки, обозначенные в названии. В инструментальной французской музыке также возник жанр tombeau — «музыкальная эпитафия», который иногда ошибочно трактуется как «гробница». Эти произведения посвящались как конкретным людям, так и остались без адресатов, как, например, соната Леклера.

Исполнители

Вас ожидают великолепные исполнители: Александра Молоствова (барочная скрипка), Анастасия Завражнова (барочная виолончель) и Ирина Красная (клавесин, орган).

Автор проекта

Автором проекта является профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и преподаватель МССМШ им. Гнесиных Ольга Викторовна Мартынова.