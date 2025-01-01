Цикл концертов «Барочная среда». Вечер 1. «Италия и Франция: Passione & Élégance»

Европейское музыкальное барокко олицетворяет два доминирующих стиля — итальянский и французский. Итальянская музыка, с её фантастической импровизацией, оказала значительное влияние на звуковую палитру Северной Германии. Так, Дитрих Букстехуде создал свои органные прелюдии, токкаты и фантазии, вдохновляясь формами, заимствованными у Фрескобальди и его окружения.
В рамках данного концерта прозвучит и музыка одного из величайших итальянских композиторов — Антонио Вивальди. Его творчество пользовалось особым уважением у Иоганна Себастьяна Баха, который даже аранжировал некоторые из скрипичных концертов Вивальди для органа. Эта транскрипция займет достойное место в программе вечера.
В завершение первой половины концерта представим произведение Алессандро Страделлы, одного из самых влиятельных композиторов барокко. В музыкальных кругах ещё долго будут обсуждать вопрос, кто же создал жанр concerto grosso. Хотя Корелли первым назвал его в своём opus 6, похожие идеи Страделла использовал гораздо ранее в своих виольных сонатах. Эти композиторы, несомненно, обменивались творческими идеями.
Вторая половина вечера будет посвящена французской музыке, известной своей уникальной системой жанров. Французские органные сюиты отличались от привычных танцевальных пьес — аллеманды, куранты, сарабанд и жиги — набором миниатюр, каждая из которых имела свои собственные тембровые оттенки, обозначенные в названии. В инструментальной французской музыке также возник жанр tombeau — «музыкальная эпитафия», который иногда ошибочно трактуется как «гробница». Эти произведения посвящались как конкретным людям, так и остались без адресатов, как, например, соната Леклера.
Вас ожидают великолепные исполнители: Александра Молоствова (барочная скрипка), Анастасия Завражнова (барочная виолончель) и Ирина Красная (клавесин, орган).
Автором проекта является профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и преподаватель МССМШ им. Гнесиных Ольга Викторовна Мартынова.