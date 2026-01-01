Просмотр и обсуждение азиатского кино: тренды и актуальные темы

Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» помогает расширить горизонты зрителей, интересующихся современным искусством. Встречи подойдут как опытным синефилам, так и тем, кто только начинает знакомиться с этим увлекательным миром.

Кино отражает изменения в обществе, и на занятиях мы обсудим, как современные фильмы формируют социальные стереотипы. Все представленные картины отмечены на азиатских и европейских фестивалях, что подчеркивает их высокую художественную ценность.

Темы и фильмы циклов

25 апреля состоится обсуждение фильма «Всё, что кажется нам светом» режиссера Паяла Кападиа из Индии, который был удостоен награды на Каннском фестивале 2024 года. Этот фильм представляет собой почти документальное созерцание реальности, поднимающее важные вопросы через призму художественного выражения.

Каждое обсуждение оказывается исследованием актуальных тем, что делает эту серию бесед не только развлекательной, но и познавательной. Присоединяйтесь к диалогу о том, как кино может говориться о самом важном в жизни.