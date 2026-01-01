Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» (фильм «Всё, что кажется нам светом»)
Киноафиша Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» (фильм «Всё, что кажется нам светом»)

Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» (фильм «Всё, что кажется нам светом»)

16+
Возраст 16+

О выставке

Просмотр и обсуждение азиатского кино: тренды и актуальные темы

Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» помогает расширить горизонты зрителей, интересующихся современным искусством. Встречи подойдут как опытным синефилам, так и тем, кто только начинает знакомиться с этим увлекательным миром.

Кино отражает изменения в обществе, и на занятиях мы обсудим, как современные фильмы формируют социальные стереотипы. Все представленные картины отмечены на азиатских и европейских фестивалях, что подчеркивает их высокую художественную ценность.

Темы и фильмы циклов

25 апреля состоится обсуждение фильма «Всё, что кажется нам светом» режиссера Паяла Кападиа из Индии, который был удостоен награды на Каннском фестивале 2024 года. Этот фильм представляет собой почти документальное созерцание реальности, поднимающее важные вопросы через призму художественного выражения.

Каждое обсуждение оказывается исследованием актуальных тем, что делает эту серию бесед не только развлекательной, но и познавательной. Присоединяйтесь к диалогу о том, как кино может говориться о самом важном в жизни.

Купить билет на выставка Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» (фильм «Всё, что кажется нам светом»)

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
25 апреля суббота
17:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 450 ₽

В ближайшие дни

Будут знаки
0+
Живопись Графика Инсталляция Современное искусство
Будут знаки
17 апреля в 11:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 250 ₽
Ювелирное свидание
16+
Мастер-класс
Ювелирное свидание
3 мая в 16:00 Дом художника
от 7000 ₽
Заколдованное закулисье
6+
Экскурсия
Заколдованное закулисье
19 мая в 11:00 Красноярский музыкальный театр
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше