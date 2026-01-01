Оповещения от Киноафиши
Просмотр и обсуждение азиатского кино: тренды и актуальные темы

Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» приглашает всех любителей современного киноискусства. Эти встречи подойдут как для опытных синефилов, так и для тех, кто только начинает знакомиться с кинематографом. В ходе обсуждений мы сосредоточимся на тенденциях, присущих азиатскому кино последнего десятилетия.

Кино, как мощный инструмент, реагирует на изменения в обществе и может точно отражать социальные стереотипы. На встречах мы обсудим триггеры современности и реакцию искусства на них.

Фильмы на обсуждении

Все представленные фильмы удостоены наград на азиатских и европейских фестивалях. Они включают в себя элементы комедии, которые становятся своеобразной визитной карточкой азиатского кинематографа.

30 мая: офисная жизнь в кино

На встрече 30 мая мы будем обсуждать фильм «Понедельники: Увидимся на этой неделе» режиссера Рё Такэбаяси. Этот малобюджетный проект, снятый в Японии в 2022 году, представляет собой режиссерский дебют в жанре «дня сурка», исследуя тему бесперспективности офисной жизни.

Приходите, чтобы обсудить не только сюжет, но и его социальные важности и параллели с реальной жизнью!

Май
30 мая суббота
17:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 450 ₽

