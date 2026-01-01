Оповещения от Киноафиши
Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» (фильм «Мой пропавший Валентин»)
Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» (фильм «Мой пропавший Валентин»)

Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» (фильм «Мой пропавший Валентин»)

16+
Возраст 16+

О выставке

Просмотр и обсуждение азиатского кино: тренды и актуальные темы

Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» предлагает увлекательную программу для любителей современного киноискусства, интересующихся последними тенденциями в киноиндустрии Азии. Каждая встреча будет полезна как опытным синефилам, так и тем, кто хочет расширить свои горизонты в мире кино.

На встречах мы обсудим, как кино отражает изменения в обществе и какую роль оно играет в формировании социальных стереотипов. Эти разговоры будут сосредоточены на фильмах, которые уже получили признание на азиатских и европейских фестивалях, предлагая зрителям уникальный взгляд на актуальные темы.

Фильм «Мой пропавший Валентин»

Открывающим фильмом цикла станет романтическая комедия «Мой пропавший Валентин», режиссёр Чэнь Юйсюнь, выпущенная в 2020 году на Тайване. Это произведение выделяется не только характерным для азиатского кинематографа стилем, но и интересным подходом к жанру романтической комедии.

В центре сюжета — захватывающая история о любви, потерях и поисках. Зрители смогут увидеть, как характерные элементы комедии переплетаются с серьёзными темами, создавая глубокие и запоминающиеся моменты.

Мы приглашаем всех желающих стать частью этого увлекательного обсуждения и насладиться просмотром фильма, который олицетворяет последние достижения азиатского киноискусства.

Апрель
4 апреля суббота
17:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 450 ₽

