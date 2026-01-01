Оповещения от Киноафиши
Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» (фильм «Маленький комик с большим сердцем»)
16+
Возраст 16+

О выставке

Просмотр и обсуждение азиатского кино: тренды и актуальные темы

Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» приглашает всех, кто интересуется современным киноискусством. Эти встречи подойдут как опытным синефилам, так и тем, кто только начинает знакомство с азиатским кинематографом.

Современное кино отражает изменения в обществе, реагируя на актуальные настроения и социальные стереотипы поведения. На обсуждениях мы будем говорить о триггерах современности и реакции искусства на них.

Все представленные фильмы имеют высокие оценки на азиатских и европейских фестивалях, а их жанровое разнообразие включает элементы уникальной азиатской комедии.

23 мая: «Маленький комик с большим сердцем»

На обсуждении мы подробнее рассмотрим фильм «Маленький комик с большим сердцем» режиссёров Витхая Тхонгюйонга и Меза Тхараторна, который вышел в 2010 году в Таиланде. Этот фильм станет отличным примером того, как реализовать свои чувства и оправдать чужие надежды.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе обсудить этот яркий фильм и его культурные особенности!

Май
23 мая суббота
17:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 450 ₽

