Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» (фильм «Гуан»)
16+
О выставке

Просмотр и обсуждение азиатского кино: тренды и актуальные темы

Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» приглашает зрителей, интересующихся современным киноискусством, на увлекательные встречи. Эти события подойдут как для опытных синефилов, так и для тех, кто только начинает знакомство с миром кино.

На встречах будут обсуждаться фильмы, отмеченные на азиатских и европейских фестивалях. Основное внимание уделяется тенденциям азиатского кино последних десяти лет. Кино, как искусство, быстрее реагирует на изменения в обществе и отражает актуальные социальные тренды.

Темы обсуждений

Участники встреч смогут обсудить триггеры современности и то, как искусство на них реагирует. Основной акцент будет сделан на комедийные элементы, характерные для азиатского кинематографа, которые порой удивляют своей неповторимостью.

Фильм для обсуждения

11 апреля вниманию зрителей будет представлен фильм «Гуан». Режиссёр Шио Чуань Цюэк из Малайзии в этом произведении использует собственный опыт, чтобы передать идею признания в любви. Фильм вышел в 2018 году и уже успел снискать признание на фестивалях.

Не упустите возможность узнать больше об азиатском кино и его воздействии на общество. Каждый сможет найти что-то интересное в обсуждениях на эти актуальные темы.

Апрель
11 апреля суббота
17:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 450 ₽

