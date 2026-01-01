Оповещения от Киноафиши
Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» (фильм «Голос тишины»)
16+
Возраст 16+

О выставке

Просмотр и обсуждение азиатского кино: тренды и актуальные темы

Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» нацелен на любителей современного киноискусства и тех, кто желает расширить свои горизонты. Эти встречи будут интересны как заядлым синефилам, так и тем, кто только начинает знакомиться с этой увлекательной темой.

Кино — это искусство, которое оперативно реагирует на современные социальные изменения и отражает общественные настроения. Во время обсуждений мы будем исследовать, как последние десятилетия азиатского кино заполнялись актуальными темами и новыми формами выражения.

Темы и фильмы

Все фильмы, которые мы будем рассматривать, отмечены на крупных азиатских и европейских кинофестивалях, что подчеркивает их высокое качество и значимость. В этом цикле встреч мы будем обсуждать разнообразные жанры, включая комедию, которая занимает особое место в азиатском кинематографе.

Премьера: «Голос тишины»

На одной из встреч будет представлен фильм «Голос тишины», который стал ярким примером, доводящим обыденность до абсурда. Режиссер Хон Иджон из Кореи в 2020 году создал произведение, которое дает голос героям, лишенным возможности говорить. Это актуальная тема, которая находит отклик в обществе и заставляет задуматься о социальных стереотипах и триггерах современности.

Не упустите возможность обсудить этот и другие значимые фильмы, которые помогут глубже понять современные тенденции в азиатском кино. Ждем вас на наших встречах!

Май
2 мая суббота
17:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 450 ₽

