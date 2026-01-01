Оповещения от Киноафиши
Просмотр и обсуждение азиатского кино: тренды и актуальные темы

Цикл кинообсуждений «Азиатское кино» представляет собой идеальную платформу для всех, кто интересуется современным киноискусством и хочет расширить свои знания. Эти встречи подходят как для опытных знатоков, так и для новичков в мире азиатского кинематографа.

Кино — это искусство, которое отражает изменения в обществе, и именно на этом акцентируют внимание участники обсуждений. Азиатское кино последних десяти лет представляет собой уникальные явления, способные показать, как на экране отражаются социальные стереотипы и различные триггеры современности.

Инклюзия и политкорректность: пример фильма «Большой мир»

На очередной встрече зрителей ждет захватывающее исследование инклюзии и политкорректности через призму фильма «Большой мир» (2024) режиссера Яна Лина из Китая. Этот фильм стал предметом обсуждения благодаря своим актуальным темам и поразительному взгляду на общественные вопросы.

Все обсуждаемые фильмы получили признание на престижных азиатских и европейских фестивалях. Благодаря таким элементам, как комедия, которые характерны для азиатского кинематографа, у зрителей появляется шанс задуматься о важных социальных аспектах, скрытых за смешными ситуациями.

Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы узнать больше о современных тенденциях азиатского кино и его воздействии на общественные настроения!

Май
16 мая суббота
17:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 450 ₽

