Спектакль Цикл: Артист.pro

Читка пьесы Д. Салимзянова «Преступник со справкой» в Арт-кафе

Что может быть лучше, чем провести вечер в приятной компании любимого артиста? Арт-Кафе театра предлагает уникальную возможность насладиться атмосферой творчества и общения. Каждая встреча становится незабываемой как для артистов, так и для зрителей.

Читка пьесы Д. Салимзянова

29 марта в Арт-Кафе состоится читка пьесы Д. Салимзянова «ПРЕСТУПНИК СО СПРАВКОЙ». В этот вечер на сцене встретятся заслуженный артист С. Бородинов и актриса Е. Лунцова, которые представят зрителям захватывающий сюжет и интересные персонажи.

О пьесе

«ПРЕСТУПНИК СО СПРАВКОЙ» — это произведение, которое ставит перед зрителем важные вопросы о морали и справедливости. Пьеса уже успела завоевать признание на театральной сцене, и читка в Арт-Кафе — это отличная возможность познакомиться с ней в неформальной обстановке.

Почему стоит посетить

Не упустите шанс стать частью уникального театрального события! Атмосфера Арт-Кафе создаёт уют и располагает к общению. Вы сможете задать вопросы артистам и узнать больше о процессе создания спектакля.

Приходите 29 марта и погрузитесь в мир театра вместе с нами!