Cигма-бой тур: Бэтси

Концерт невероятной Бэтси!

Бэтси — самая молодая хитмейкерка в России и в мире! За короткое время она завоевала сердца слушателей своими яркими и запоминающимися треками. Ее хит «Сигма-сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой» быстро завоевал популярность и заполонил все социальные сети, включая TikTok в США, Европе и арабских странах!

Что ждать на концерте?

Приготовьтесь к большому концерту, где будут звучать все актуальные хиты Бэтси. Зрители смогут танцевать под такие популярные треки, как:

«Симпл димпл»

«Капибара»

«Я тебе поставлю лайк»

Важно знать!

Обратите внимание, что дети до 12 лет допускаются на концерт только в сопровождении взрослых. Не упустите возможность провести незабываемый вечер в компании самых ярких музыкальных хитов!