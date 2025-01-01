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Cигма-бой тур: Бэтси
Киноафиша Cигма-бой тур: Бэтси

Cигма-бой тур: Бэтси

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О концерте/спектакле

Концерт невероятной Бэтси!

Бэтси — самая молодая хитмейкерка в России и в мире! За короткое время она завоевала сердца слушателей своими яркими и запоминающимися треками. Ее хит «Сигма-сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой» быстро завоевал популярность и заполонил все социальные сети, включая TikTok в США, Европе и арабских странах!

Что ждать на концерте?

Приготовьтесь к большому концерту, где будут звучать все актуальные хиты Бэтси. Зрители смогут танцевать под такие популярные треки, как:

  • «Симпл димпл»
  • «Капибара»
  • «Я тебе поставлю лайк»

Важно знать!

Обратите внимание, что дети до 12 лет допускаются на концерт только в сопровождении взрослых. Не упустите возможность провести незабываемый вечер в компании самых ярких музыкальных хитов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 20 сентября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
15:00 от 1800 ₽
Краснодар, 4 ноября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
16:00 от 1800 ₽
Омск, 29 ноября
ДК «Рубин» Омск, 2-я Военная, 2
15:00 от 1700 ₽
Челябинск, 30 ноября
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
15:00 от 1700 ₽

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