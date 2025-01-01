Новый взгляд на джаз

Джазовый комбо Cigar Hall представляет собой уникальный концепт на отечественной музыкальной сцене. Коллектив сочетает в своем звучании элементы джаза и блюза, дополненные драйвовым фанком и чувственным соулом. Это музыкальное разнообразие включает как традиционный свинг, так и современные грувы.

Инновационные аранжировки

Пьесы, исполняемые Cigar Hall, звучат в собственных аранжировках, которые зачастую далеки от оригинала. Это позволяет композициям приобретать новое, интересное звучание. Также в репертуаре группы можно услышать авторские произведения, написанные самими участниками.

Главные действующие лица

Основателем и движущей силой коллектива является Валентин Лакодин (вокал, контрабас). Уникальность его подхода заключается в том, что он совмещает функции вокалиста и контрабасиста. Это создает неожиданное, но крайне интересное звучание, где ритм-секция и вокал гармонично дополняют друг друга.

Не менее важным членом группы является Михаил Жижин (рояль, тромбон), уникальный музыкант, прошедший школу лучших отечественных бендов. Его мастерство добавляет глубину звучанию коллектива.

Гостевые исполнители и участие в проектах

В концертах Cigar Hall также принимают участие приглашенные исполнители. Группа активно участвует в различных музыкальных проектах, фестивалях, фильмах и шоу, что делает их выступления еще более насыщенными и разнообразными.

Не упустите возможность насладиться уникальным звуком и атмосферой, которую создаёт Cigar Hall. Это отличная возможность погрузиться в мир джаза и открыть для себя новые музыкальные грани!